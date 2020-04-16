Мосгорнаследие подтвердило ценность ванны в особняке XIX века

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгорнаследние заявило о подтвержденной ценности ванны, входящей в список элементов декора жилого дома XIX века на Страстном бульваре. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Само здание имеет статус объекта культурного наследия. Как известно, здесь располагалась водолечебница доктора медицины Адольфа Редлиха.

В 2016 году в здании провели реставрацию, а спустя два года адаптировали для современного использования.

"Во время последних [работ] и была обнаружена старинная ванна, которую после научных исследований было решено внести в предмет охраны здания. Специалисты определили, что она появилась в доме именно в период функционирования водолечебницы и использовалась доктором Редлихом для медицинских целей", – рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Ванна была отреставрирована, и теперь защищена стеклом. Объект представляет собой небольшое углубление с лестничным спуском, при этом исторический интерес также представляют местные детали декора.

С 2013 года особняк принадлежит Государственному театру наций.

Накануне, 15 апреля, сообщалось, что в Москве планируют отреставрировать главный дом городской усадьбы мещанина Евгения Петрова. Располагается здание на Большой Ордынке.

