Реставрацию здания Малого театра закончат через 2 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице приступили к последнему этапу реставрации здания Малого театра. Работы закончат в 2022 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Известно, что комплексные работы будут организованы в доходном доме XIX века, находящемся на Серпуховской площади.

"Доходный дом, где сейчас начинаются работы, расположен по адресу Серпуховская площадь, дом 36/71, строение 1. Это здание является характерным примером стиля эклектика", – сообщили в департаменте культурного наследия города.

Мосгорнаследие предоставило разрешение, необходимое для работ. Ожидается, что реставраторы укрепят фундаменты, восстановят кирпичную кладку, крышу, оконные проемы.

Кроме того, там проведут и подключат новые инженерные системы. Обновленный памятник архитектуры москвичи и гости столицы увидят в 2022 году.

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