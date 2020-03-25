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Культура

08:00

Павильону микробиологии на ВДНХ вернут облик 1954 года

культура город строительство парки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершить реставрацию павильона № 30 "Микробиологическая промышленность" на ВДНХ планируется осенью 2020 года, передает портал мэра и правительства Москвы.

Здание было построено в 1938-1939 годах, а в 1950-х реконструировано по проекту архитектора В. М. Бочкаревой. Изначально оно носило название "Масличные культуры".

В оформлении павильона преобладают декоративные элементы с изображением подсолнухов и маков. В 1954 году его переоборудовали по теме хлопководства.

Площадь здания составляет почти 800 квадратных метров. Павильон закрыли на ремонт в 2018 году. Он находился в аварийном состоянии.

На сегодняшний день полностью укреплены фундаменты и отреставрировали каркасы стен. Идет реставрация лепного и деревянного декора.

Завершаются работы по ремонту крыши. Кроме того, под слоем краски найдена уникальная живопись. Задача специалистов – вернуть зданию облик 1954 года.

Ранее стало известно, что на ВДНХ летом планируют открыть после реставрации беседку-ротонду и фонтаны павильона № 66 "Советская культура".

"Это наш город": павильон "Советская культура" на ВДНХ готовят к реставрации фасада

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