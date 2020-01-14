Беседку-ротонду на ВДНХ планируют отреставрировать к лету

16:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На ВДНХ летом планируют открыть после реставрации беседку-ротонду и фонтаны павильона № 66 "Советская культура", сообщил гендиректор ООО "Инжстройпроект" (генподрядчик по ремонтно-реставрационным работам фасада и фонтанов павильона) Давид Айвазян.
По его словам, также планируется открыть основной фонтан и воссозданные каскадные фонтаны.
"Также будет сделано архитектурное освещение, и летом они все откроются. Точно месяц пока трудно назвать, буквально на днях мы ожидаем проект производства работ и начинаем разбор беседки-ротонды", – приводит слова Айвазяна Агентство "Москва".
Он пояснил, что каркас беседки, состоящий из 48 колонн, находится в неудовлетворительном состоянии.
"Нужно полностью менять колонны, они утратили свою несущую способность. Мы будем использовать современный металл, новый, специальный, потому что здесь огромный вес – только купол примерно весит около 200 тонн при высоте беседки 23,5 метра", – сказал Айвазян.
В свою очередь, руководитель проекта реставрации павильона Олег Шурыгин отметил, что работы в павильоне планируют закончить до конца года.
"Все работы, весь комплекс с музеем, посвященным достижениям Узбекистана, должны быть закончены в этом году, все будет поэтапно сдаваться", – сказал он.
Беседку-ротонду соберут заново в ходе реставрации павильона "Советская культура" на ВДНХ
В конце ноября на ВДНХ после реставрации открылся павильон № 14 "Азербайджан". В ходе реставрации был демонтирован фальшфасад, а также отреставрированы элементы декора на исторических фасадах здания. Специалисты восстановили свод портала главного входа, гранитную парадную лестницу, цоколь, штукатурный слой стен, плафоны на потолке, фонари и мраморные облицовки цоколя.
Обновлены витражи шебеке – это аутентичные азербайджанские решетки из орехового дерева. По сохранившимся авторским слепкам из фонда азербайджанского Национального музея искусств были восстановлены скульптуры "Чабан" и "Азербайджанка".
С 2011 года в Москве отреставрировали 1 370 объектов культурного наследия. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66 до 94%. До конца текущего года реставрационные работы будут завершены на 200 памятниках архитектуры, из них 159 объектов уже отреставрировано.
Ранее в Москве завершилась реставрация памятника Юрию Долгорукому. Специалисты провели профилактические работы, расчистили поверхность постамента и бронзовой скульптуры, отреставрировали декоративно-защитное покрытие, очистили от поздних наслоений надпись и воссоздали на ней недостающие буквы и знаки.
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