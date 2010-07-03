Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

10:43

В Москве завершилась реставрация памятника Юрию Долгорукому

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Реставрация памятника Юрию Долгорукому завершилась в столице. Работы проходили с июня по ноябрь текущего года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты провели профилактические работы, расчистили поверхность постамента и бронзовой скульптуры, отреставрировали декоративно-защитное покрытие, очистили от поздних наслоений надпись и воссоздали на ней недостающие буквы и знаки. Постамент обработали специальными защитными составами, а сами фигуры – воском.

Монумент является объектом культурного наследия федерального значения и считается одним из главных символов столицы. Памятник открыли в 1954 году на Тверской площади. Работа над его созданием продолжалась почти восемь лет.

Ранее в Москве открыли памятник композитору и дирижеру Михаилу Ипполитову-Иванову. Монумент установили у здания Государственного музыкального-педагогического института его имени.

Памятник преподнес в дар скульптор Айдын Зейналов, который изобразил маэстро в зрелые годы сидящим на лавочке. По его словам, при создании монумента его вдохновляли произведения дирижера.

"Сделано в Москве": памятник Юрию Долгорукому

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика