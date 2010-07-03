В Москве завершилась реставрация памятника Юрию Долгорукому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Реставрация памятника Юрию Долгорукому завершилась в столице. Работы проходили с июня по ноябрь текущего года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты провели профилактические работы, расчистили поверхность постамента и бронзовой скульптуры, отреставрировали декоративно-защитное покрытие, очистили от поздних наслоений надпись и воссоздали на ней недостающие буквы и знаки. Постамент обработали специальными защитными составами, а сами фигуры – воском.

Монумент является объектом культурного наследия федерального значения и считается одним из главных символов столицы. Памятник открыли в 1954 году на Тверской площади. Работа над его созданием продолжалась почти восемь лет.

Ранее в Москве открыли памятник композитору и дирижеру Михаилу Ипполитову-Иванову. Монумент установили у здания Государственного музыкального-педагогического института его имени.

Памятник преподнес в дар скульптор Айдын Зейналов, который изобразил маэстро в зрелые годы сидящим на лавочке. По его словам, при создании монумента его вдохновляли произведения дирижера.

