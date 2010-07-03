Памятник композитору Ипполитову-Иванову откроют в Москве

Фото: ippolitovka.ru
В Москве откроют памятник композитору, дирижеру, педагогу, этнографу, одному из основоположников отечественной системы музыкального образования Михаилу Ипполитову-Иванову. Церемония открытия памятника пройдет 12 ноября.
Открытие приурочено к 100-летию ГМПИ имени Ипполитова-Иванова и 160-летию его основателя. Памятник будет находиться на территории вуза.
Торжественная церемония открытия состоится 12 ноября в 12:00 по адресу: улица Марксистская, 36.
"Бронзовый памятник композитору создал скульптор Айдар Зейналов. Это его дар вузу-юбиляру. Ипполитов-Иванов – одна из величайших, ключевых фигур нашей культуры, и при этом трагически недооцененная. Надо вернуть в историю его имя, признание его заслуг. Он оставил нам огромное наследие как композитор, общественный деятель, педагог. Именно Ипполитов-Иванов заложил основу нашей системы музыкального образования", – передает РИА Новости слова ректора вуза Валерия Вороны.
Ректор отметил, что Ипполитов-Иванов создавал социальные программы для детей, солдат и рабочих, он был увлечен идеей привлечения широких масс к академической культуре.
С открытием памятника Ипполитову-Иванову начнутся торжества по случаю юбилея вуза и его основателя. Мероприятия будут проходить также в 2020 году. В частности, 3 декабря в Большом зале Московской консерватории пройдет Благотворительный гала-концерт, в котором примут участие мировые звезды исполнительского искусства, в том числе Юрий Башмет, Максим Венгеров, Борис Андрианов, Владимир Овчинников и другие.
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