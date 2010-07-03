Башмет и "Солисты Москвы" проведут концерт в день рождения Юлиана Ситковецкого

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
7 ноября в Большом зале Московской консерватории пройдет уникальный концерт в день рождения легендарного скрипача XX века Юлиана Ситковецкого. Уже не первый год эта дата становится поводом для музыкального подношения со стороны народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета и лауреата премии "Грэмми", его камерного ансамбля "Солисты Москвы".
В этом году в концерте примет участие знаменитый скрипач Вадим Репин, а в программе – сочинения П. Чайковского, М. Равеля и Э. Грига.
Юлиан Ситковецкий – великий скрипач XX века, которому 7 ноября могло бы исполниться 94 года. Яркий артист, всемирно известный музыкант прожил всего 32 года, но его игра, его записи навсегда остались в памяти слушателей. Юлиан Ситковецкий начал свою такую короткую, но блистательную карьеру с Всесоюзного конкурса молодых исполнителей, состоявшегося в 1945 году. Тремя победителями тогда стали Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович и Юлиан Ситковецкий.
Впереди были победы на конкурсах имени Венявского в Польше и имени Королевы Бельгии Елизаветы в Брюсселе, гастроли по городам Советского Союза и всего мира, концерты с выдающимися музыкантами и дирижерами, неподражаемым был дуэт с его женой – пианисткой Бэллой Давидович. На своем последнем концерте в 1956 году Ситковецкий исполнил новую редакцию Первого скрипичного концерта Дмитрия Шостаковича, заслужив одобрительный отзыв самого композитора. Менее чем через два года Ситковецкий умер в больнице, не дожив до 33 лет.
Э. Григ. Две народные норвежские мелодии, сочинение 63
П. И. Чайковский. Размышление
П. И. Чайковский. Вальс-скерцо
М. Равель. Цыганка. Солист – Вадим Репин
П. И. Чайковский. Серенада для струнного оркестра
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