В Москве открыли памятник композитору и дирижеру Ипполитову-Иванову

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Памятник композитору и дирижеру Михаилу Ипполитову-Иванову открыли у здания Государственного музыкального-педагогического института его имени в Москве, сообщает ТАСС.
На церемонии ректор ГМПИ Валерий Ворона отметил, что Ипполитов-Иванов закладывал основы системы музыкального образования, ставшей лучшей в мире, в самые лихие годы – Первой мировой войны и Октябрьской революции.
Замминистра культуры РФ Николай Овсиенко зачитал приветствие главы Минкультуры Владимира Мединского, по словам которого открытие памятника имеет большое значение для осмысления вклада композитора в копилку отечественной культуры.
Памятник преподнес в дар скульптор Айдын Зейналов, который изобразил маэстро в зрелые годы сидящим на лавочке. По словам Зейналова, при создании монумента его вдохновляли произведения дирижера.
Церемонию приурочили к 160-летию со дня рождения Ипполитова-Иванова, а также к 100-летию ГМПИ имени Ипполитова-Иванова. В рамках юбилейных торжеств запланированы благотворительный концерт в Большом зале Московской консерватории 3 декабря.
Также пройдут постановка оперы Ипполитова-Иванова "Ася" на сцене московского театра "Геликон-опера", выступления известных исполнителей и музыкальных коллективов, а также издание юбилейного альбома, посвященного истории института.
Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов (1859-1935) – ученик Николая Римского-Корсакова, автор "Юбилейного марша" для симфонического оркестра, опер "Руфь", "Ася" и других сочинений. Как дирижер работал с Мамонтовской оперой и Большим театром.
Ранее в Москве установили памятник Николаю Доллежалю – одному из основоположников отечественной атомной энергетики и промышленности. Монумент открыли перед зданием Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля (НИКИЭТ).
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