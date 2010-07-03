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В Москве установили памятник Николаю Доллежалю – одному из основоположников отечественной атомной энергетики и промышленности. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Монумент открыли перед зданием Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля (НИКИЭТ). Бюст конструктора установлен на гранитном постаменте высотой около четырех метров. Над памятником работали заслуженный художник России Игорь Новиков, скульптор Андрей Забалуев и заслуженный архитектор Алексей Тихонов.

Николай Доллежаль является создателем уникальных реакторных установок. Ученый стал главным конструктором реактора первой в мире атомной электростанции. Под руководством Доллежаля был разработан проект реакторной установки для подводных лодок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия памятника выдающемуся государственному деятелю, премьер-министру России в 1998–1999 годах Евгению Примакову. Открытие монумента, которое провел президент страны Владимир Путин, приурочено к 90-летию со дня рождения политика.

