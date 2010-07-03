Путин и Собянин открыли памятник политику Примакову напротив здания МИД России

Фото: Агентство "Москва"

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия памятника выдающемуся государственному деятелю, премьер-министру России в 1998–1999 годах Евгению Примакову. Открытие монумента, которое провел президент страны Владимир Путин, приурочено к 90-летию со дня рождения политика.

"Сегодня мы открываем памятник ученому, дипломату, государственному деятелю, человеку с неисчерпаемой внутренней силой – Евгению Максимовичу Примакову. Многие люди в России и за рубежом думают о Евгении Максимовиче с теплотой и сердечной признательностью и осознанием уникальности, неповторимости его личности, его ума, многогранного таланта", – отметил президент РФ.

Памятник Примакову изготовлен из бронзы, гранита и мрамора по проекту народного художника России Георгия Франгуляна. Монумент установили на Смоленской-Сенной площади, в сквере рядом со зданием МИД России. Создание и установку скульптурной композиции профинансировал благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".

Четырехметровая бронзовая фигура Примакова установлена на бронзовом постаменте высотой два метра. Памятник, расположенный на площадке в виде фрагмента шахматной доски, окружен четырьмя девятиметровыми колоннами. Они символизируют достижения Примакова как руководителя МИД, главы Службы внешней разведки, председателя правительства России, а также как востоковеда-арабиста и экономиста.

У основания монумента находятся три квадрата, которые обозначают ход конем в шахматах. Эта часть композиции напоминает о сложных дипломатических комбинациях в деятельности Примакова.

Разворот фигуры и постамента символизирует исторический разворот самолета Примакова над Атлантическим океаном 24 марта 1999 года. В тот день премьер-министр направлялся в США, но вернулся после известия о начале военных действий НАТО в Югославии.

Вместе с установкой памятника московские власти провели благоустройство сквера. Специалисты выложили тротуары гранитной плиткой, разбили газоны, спрятали в кабельную канализацию воздушные провода.

Памятник Евгению Примакову открыли напротив здания МИД РФ

Ранее на Троекуровском кладбище в Москве установили памятник на могиле актера Николая Караченцова. Монумент открыли в честь его дня рождения – 27 октября. Караченцов изображен в образе графа Резанова – героя рок-оперы "Юнона и Авось", в которой актер играл четверть века.