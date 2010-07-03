Путин и Собянин открыли памятник политику Примакову напротив здания МИД России

14:55
Фото: Агентство "Москва"
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия памятника выдающемуся государственному деятелю, премьер-министру России в 1998–1999 годах Евгению Примакову. Открытие монумента, которое провел президент страны Владимир Путин, приурочено к 90-летию со дня рождения политика.
"Сегодня мы открываем памятник ученому, дипломату, государственному деятелю, человеку с неисчерпаемой внутренней силой – Евгению Максимовичу Примакову. Многие люди в России и за рубежом думают о Евгении Максимовиче с теплотой и сердечной признательностью и осознанием уникальности, неповторимости его личности, его ума, многогранного таланта", – отметил президент РФ.
Памятник Примакову изготовлен из бронзы, гранита и мрамора по проекту народного художника России Георгия Франгуляна. Монумент установили на Смоленской-Сенной площади, в сквере рядом со зданием МИД России. Создание и установку скульптурной композиции профинансировал благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".
Четырехметровая бронзовая фигура Примакова установлена на бронзовом постаменте высотой два метра. Памятник, расположенный на площадке в виде фрагмента шахматной доски, окружен четырьмя девятиметровыми колоннами. Они символизируют достижения Примакова как руководителя МИД, главы Службы внешней разведки, председателя правительства России, а также как востоковеда-арабиста и экономиста.
У основания монумента находятся три квадрата, которые обозначают ход конем в шахматах. Эта часть композиции напоминает о сложных дипломатических комбинациях в деятельности Примакова.
Разворот фигуры и постамента символизирует исторический разворот самолета Примакова над Атлантическим океаном 24 марта 1999 года. В тот день премьер-министр направлялся в США, но вернулся после известия о начале военных действий НАТО в Югославии.
Вместе с установкой памятника московские власти провели благоустройство сквера. Специалисты выложили тротуары гранитной плиткой, разбили газоны, спрятали в кабельную канализацию воздушные провода.
Памятник Евгению Примакову открыли напротив здания МИД РФ
Ранее на Троекуровском кладбище в Москве установили памятник на могиле актера Николая Караченцова. Монумент открыли в честь его дня рождения – 27 октября. Караченцов изображен в образе графа Резанова – героя рок-оперы "Юнона и Авось", в которой актер играл четверть века.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: