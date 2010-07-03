Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище

Памятник на могиле Караченцова установили в день его рождения
Памятник на могиле актера Николая Караченцова открыли в день его рождения. Сегодня артисту исполнилось бы 75 лет, передает телеканал Москва 24.
В камне увековечили финальную сцену спектакля "Юнона и Авось" – граф Резанов стоит на коленях. В этой рок-опере на сцене Ленкома Караченцов играл четверть века, до аварии в 2005 году.
"Мы хотели сделать этот памятник, чтобы он говорил не только о жизни актера, а о том, что он посвятил свою жизнь сцене. И поэтому мы хотели бы именно показать эту сцену его любимого спектакля...", – рассказала вдова артиста Людмила Поргина.
Сын Николая Караченцова Андрей признался, что искал фотографию для памятника около месяца.
"Будучи максималистом, я хотел облегчить работу художником. Мы пересмотрели видеозаписи, мы делали стоп-кадры, но эти стоп-кадры они были размытыми, не очень четкими. Мы все-таки поняли, что надо делать компиляцию, мы делали и стоп-кадры, и мы хотели запечатлеть в камне папу молодым", – поделился он.
Идея поставить памятник появилась еще год назад, когда актера не стало. Можно было подключить поклонников, чтобы собрать нужную сумму, миллион рублей предлагал и театр Ленком.
Но все это не понадобилось. Мастера, которые отливали гранитный монумент, сказали, что сделают все бесплатно, в память о любимом артисте.
Народная артистка СССР Инна Чурикова вспоминает своего коллегу как простого и сердечного человека для всех. "Поэтому, я думаю, он истинно народный", – заключила она.
"Он был совершенно невероятным другом, верным и очень отзывчивым, очень сердечным человеком. С огромным человеческим темпераментом", – подчеркнул народный артист России Максим Дунаевский
"Про таких говорили "свой парень". Вот наш человек. Что называется, и поговорить, и хороший анекдотик, и какие-то веселые последние истории [рассказать]...", – отметил народный артист РСФСР Михаил Цивин
Народный артист РСФСР скончался 26 октября 2018 года. Он боролся с неоперабельной опухолью в легком.
Сниматься Караченцов начал сразу после окончания Школы-студии МХАТ. Он сыграл более чем в 100 фильмах, среди которых "Человек с бульвара Капуцинов", "Собака на сене", "Приключения Электроника".
В феврале 2005 года актер попал в аварию и получил тяжелую черепно-мозговую травму. На сцену он больше не возвращался.
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