"Я всегда хотел быть первым артистом в мире". Каким мы запомним Николая Караченцова

Народный артист РСФСР, один из ведущих актеров театра "Ленком" Николай Караченцов скончался 26 октября. На следующий день ему должно было исполниться 74 года. Прощание с артистом пройдет 29 октября в "Ленкоме".

Сотни ролей в театре и кино – от хулигана, благородного мошенника и гангстера до маркиза и лейтенанта. Редакция портала Москва 24 вспоминает лучшие роли актера.

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Однажды Караченцов сказал: "Я всегда хотел быть первым артистом в мире… и не меньше. Может этого и не получиться, но надо ставить себе задачи максимальные, иначе мы разменяемся, иначе мы привыкнем – "и так сойдет". И этому принципу он следовал всю жизнь. Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ (курс Виктора Монюкова) и в числе десяти лучших студентов был распределен в Театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года – "Ленком"). Приход в 1973 году в театр Марка Захарова перевернул жизнь театра.



Тиль Уленшпигель

Спектакль "Тиль"



Фото: ТАСС/Валентин Кузьмин

В 1974 году спектаклем "Тиль" Марк Захаров открыл новую эпоху театральной жизни страны, а вместе с тем – и новую звезду, когда пригласил на главную роль Тиля Уленшпигеля Николая Караченцова. Актер блестяще справился с образом шута, хулигана и бунтаря. Благодаря этой роли он доказал, что может быть и певцом, и мимом, и акробатом. Из репертуара театра "Тиль" был снят лишь в 1992 году.

Николай Рязанов

Рок-опера "Юнона и Авось"



Фото: ТАСС/Михаил Строков

Опера "Юнона и Авось" стала визитной карточкой не только Караценцова, но и всего театра "Ленком". Премьера состоялась 9 июля 1981 года (музыка Алексея Рыбникова, либретто Андрея Вознесенского). На тот момент актер еще не обладал нужным уровнем вокального мастерства, он занимался у музыканта Павла Смеяна (который играл в рок-опере роль Главного сочинителя). На премьере музыкант помогал "вытягивать" Караченцову высокие ноты.

В 1983 году записали телеверсию спектакля, а после знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил "Юнону и Авось" в театре "Эспас Карден" в Париже, затем последовали гастроли по всему миру: в США, Германии, Нидерландах и других странах.

Студент Бусыгин

"Старший сын"



Кадр из фильма "Старший Сын. Реж. Виталий Мельников

В самом начале кинокарьеры Караченцов сыграл одну из лучших своих ролей – студента Владимира Бусыгина в экранизации пьесы Александра Вампилова "Старший сын" (1975). Фильм принес актеру небывалую известность.

Всего в послужном списке Николая Караченцова – более 100 ролей в кино. Он также работал на дублировании зарубежных фильмов, озвучивал на русском языке роли французского актера Жан-Поля Бельмондо, принимал участие в озвучке мультфильмов, работал на телевидении и радио.



Маркиз Рикардо

"Собака на сене"



Кадр из фильма "Собака на сене". Реж. Ян Фридом

Фильм Яна Фридома по одноименной комедии Лопе де Вега окончательно закрепил народную любовь к Караченцову. Несмотря на то, что роль у актера была небольшая – Маркиза Рикардо, ухажера графини Дианы. В этом фильме Караченцев впервые спел с экрана. "Собаку на сене" довольно часто показывали по телевизору, так что "Творенье дивное – Диана" в исполнении Караченцова помнят все.

Гангстер Урри

"Приключения Электроника"



Кадр из фильма "Приключения Электроника". Реж. Константин Бромберг. Сценарий Евгений Велтистов

Когда на экраны вышел фильм "Приключение Электроника" сотни мальчишек по всей стране стали мечтать о мотоцикле и шлеме с рацией – прямо как у гангстера Урри, которого сыграл Караченцов. Кстати, все сложные каскадерские трюки в картинах актер всегда исполнял сам и "Приключение Электроника" не исключение.

Ковбой Билли Кинг

"Человек с бульвара Капуцинов"



Кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов". Реж. Алла Сурикова. Сценарист Эдуард Акопов

В комедии-вестерне Аллы Суриковой по сценарию Эдуарда Акопова "Человек с бульвара Капуцинов" Николай Караченцов сыграл ковбоя Билли Кинга, бывшего пьяницы и дебошира.

Кстати, на роль Билли практически уже был утвержден Алексей Жарков, а Николаю Караченцову режиссер предлагала сыграть Черного Джека. Но Караченцов настоял на роли Кинга, окончательно убедив Сурикову на пробах в постановочной драке с каскадером Александром Иншаковым.

Джефф Питерс

"Трест, который лопнул"



Кадр из фильма "Трест, который лопнул". Реж. Александр Павловский

В музыкальной комедии режиссера Александра Павловского актер исполнил роль остроумного мошенника, живущего на пару с другом за счет простодушных обывателей. Действие фильма происходит в США в начале XX века. На худсовете были одобрены только первая и третья серии (во второй были найдены параллели с политическим строем). Спас картину Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов.