"Я всегда хотел быть первым артистом в мире". Каким мы запомним Николая Караченцова

Народный артист РСФСР, один из ведущих актеров театра "Ленком" Николай Караченцов скончался 26 октября. На следующий день ему должно было исполниться 74 года. Прощание с артистом пройдет 29 октября в "Ленкоме".
Сотни ролей в театре и кино – от хулигана, благородного мошенника и гангстера до маркиза и лейтенанта. Редакция портала Москва 24 вспоминает лучшие роли актера.
И этому принципу он следовал всю жизнь. Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ (курс Виктора Монюкова) и в числе десяти лучших студентов был распределен в Театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года – "Ленком"). Приход в 1973 году в театр Марка Захарова перевернул жизнь театра.
Тиль Уленшпигель
Спектакль "Тиль"
В 1974 году спектаклем "Тиль" Марк Захаров открыл новую эпоху театральной жизни страны, а вместе с тем – и новую звезду, когда пригласил на главную роль Тиля Уленшпигеля Николая Караченцова. Актер блестяще справился с образом шута, хулигана и бунтаря. Благодаря этой роли он доказал, что может быть и певцом, и мимом, и акробатом. Из репертуара театра "Тиль" был снят лишь в 1992 году.
Николай Рязанов
Рок-опера "Юнона и Авось"
Опера "Юнона и Авось" стала визитной карточкой не только Караценцова, но и всего театра "Ленком". Премьера состоялась 9 июля 1981 года (музыка Алексея Рыбникова, либретто Андрея Вознесенского). На тот момент актер еще не обладал нужным уровнем вокального мастерства, он занимался у музыканта Павла Смеяна (который играл в рок-опере роль Главного сочинителя). На премьере музыкант помогал "вытягивать" Караченцову высокие ноты.
В 1983 году записали телеверсию спектакля, а после знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил "Юнону и Авось" в театре "Эспас Карден" в Париже, затем последовали гастроли по всему миру: в США, Германии, Нидерландах и других странах.
Студент Бусыгин
"Старший сын"
В самом начале кинокарьеры Караченцов сыграл одну из лучших своих ролей – студента Владимира Бусыгина в экранизации пьесы Александра Вампилова "Старший сын" (1975). Фильм принес актеру небывалую известность.
Маркиз Рикардо
"Собака на сене"
Фильм Яна Фридома по одноименной комедии Лопе де Вега окончательно закрепил народную любовь к Караченцову. Несмотря на то, что роль у актера была небольшая – Маркиза Рикардо, ухажера графини Дианы. В этом фильме Караченцев впервые спел с экрана. "Собаку на сене" довольно часто показывали по телевизору, так что "Творенье дивное – Диана" в исполнении Караченцова помнят все.
Гангстер Урри
"Приключения Электроника"
Когда на экраны вышел фильм "Приключение Электроника" сотни мальчишек по всей стране стали мечтать о мотоцикле и шлеме с рацией – прямо как у гангстера Урри, которого сыграл Караченцов. Кстати, все сложные каскадерские трюки в картинах актер всегда исполнял сам и "Приключение Электроника" не исключение.
Ковбой Билли Кинг
"Человек с бульвара Капуцинов"
В комедии-вестерне Аллы Суриковой по сценарию Эдуарда Акопова "Человек с бульвара Капуцинов" Николай Караченцов сыграл ковбоя Билли Кинга, бывшего пьяницы и дебошира.
Кстати, на роль Билли практически уже был утвержден Алексей Жарков, а Николаю Караченцову режиссер предлагала сыграть Черного Джека. Но Караченцов настоял на роли Кинга, окончательно убедив Сурикову на пробах в постановочной драке с каскадером Александром Иншаковым.
Джефф Питерс
"Трест, который лопнул"
В музыкальной комедии режиссера Александра Павловского актер исполнил роль остроумного мошенника, живущего на пару с другом за счет простодушных обывателей. Действие фильма происходит в США в начале XX века. На худсовете были одобрены только первая и третья серии (во второй были найдены параллели с политическим строем). Спас картину Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов.
В последнее время Караченцов был тяжело болен. В сентябре прошлого года у него диагностировали опухоль в левом легком. В столичной клинике врачи провели ему несколько курсов химиотерапии. Опухоль уменьшилась, после чего ему посоветовали пройти лечение в Израиле.
Недавно у актера диагностировали воспалительный процесс, образовавшийся сначала в левом, а затем и в правом легком. Возникший в качестве осложнения отек стал поводом для экстренной госпитализации.
Заслуженный и народный артист РСФСР Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. Занимался в школьной театральной студии при ЦДТ, которой руководили Геннадий Печников и Валерия Миньковская, а в 1967 году с отличием окончил Школу-студию МХАТ. За 40 лет своей актерской и музыкальной деятельности артист исполнил более 200 песен, снялся в десятках фильмов, на его счету много театральных работ, и прежде всего спектакль "Юнона и Авось".
В феврале 2005 года Караченцов попал в аварию. В результате актер получил тяжелую черепно-мозговую травму и больше не вернулся на сцену.