Реставрация 12 бюстов завершена на Аллее ученых МГУ

28 декабря, 09:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Аллее ученых МГУ имени М.В. Ломоносова, созданной в 1949–1953 годах напротив главного здания университета, завершилась реставрация 12 бюстов. В последний раз памятники реставрировали около 15 лет назад. За этот срок они покрылись слоем пыли и сажи, местами разрушились и требовали замены старой мастиковки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Специалисты очистили их от загрязнений, заполнили швы и трещины специальными минеральными и полимерными составами, восполнили утраты. Затем на бюсты нанесли специальный состав, который защитит поверхность памятников от негативного воздействия окружающей среды и не допустит дальнейших разрушений.
Аллея расположена напротив входа в главное здание университета со стороны Воробьевых гор. По обеим сторонам аллеи высажены деревья и кустарники, а в центре находится бассейн с фонтанами. 12 бюстов выдающихся деятелей отечественной науки и культуры стоят симметрично вдоль бортиков бассейна – по шесть памятников с каждой стороны.
Это бюсты основателя университета Михаила Ломоносова, создателя периодической таблицы химических элементов Дмитрия Менделеева, математика Николая Лобачевского, изобретателя радио Александра Попова, физиолога Ивана Павлова, генетика Ивана Мичурина, основоположника современной аэродинамики и аэромеханики Николая Жуковского, основателя современного почвоведения Василия Докучаева, русских писателей и публицистов Александра Герцена и Николая Чернышевского, ботаника-физиолога и исследователя фотосинтеза Климента Тимирязева, а также математика и механика Пафнутия Чебышева.
Скульптуры выполнены из янцевского гранита светло-серого цвета. Высота каждого памятника составляет 104 сантиметра, а высота голов скульптур – 47 сантиметров, размеры каждого постамента — 202,5 на 202,5 сантиметра.
В этом году в столице отреставрировали более 180 объектов культурного наследия. Среди них памятник Александру Пушкину на Пушкинской площади и памятник Максиму Горькому на площади Тверская Застава.
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