На ВДНХ после реставрации открылся павильон "Азербайджан"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ после реставрации открылся павильон № 14 "Азербайджан". Москвичи смогут увидеть исторический облик здания, который скрывался за фальшфасадом несколько десятилетий. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В ходе реставрации был демонтирован фальшфасад, а также отреставрированы элементы декора на исторических фасадах здания. Специалисты восстановили свод портала главного входа, гранитную парадную лестницу, цоколь, штукатурный слой стен, плафоны на потолке, фонари и мраморные облицовки цоколя.

Обновлены витражи шебеке – это аутентичные азербайджанские решетки из орехового дерева. По сохранившимся авторским слепкам из фонда азербайджанского Национального музея искусств были восстановлены скульптуры "Чабан" и "Азербайджанка".

Реставрация велась три года. Обновленный павильон станет неполитической площадкой для экономической и гуманитарной интеграции.

Павильон "Азербайджан" построен в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Он представлял собой яркий образец сталинской эклектики. В 1954 году к павильону были пристроены двухэтажное здание с экспозиционными и административными помещениями и оранжерея.

Серьезные изменения здание претерпело в 1960-х годах, тогда павильон получил отраслевое назначение и название "Информатика и вычислительная техника". Главный фасад был закрыт металлической конструкцией. Возвращение к историческому виду началось в 2014 году, когда со здания сняли металлическую облицовку.

