Павильон "Азербайджан" на ВДНХ откроется 23 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Открытие павильона "Азербайджан" на ВДНХ запланировано на 23 ноября – в этот день в Москву с официальным визитом приедет первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.

"В рамках визита ожидается открытие азербайджанского павильона на ВДНХ после реконструкционных работ. Готовится очень интересная экспозиция", – рассказал посол Полад Бюльбюльоглу в интервью телеканалу Real TV. Он также отметил, что 23 ноября Алиева и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко будут работать в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.

Реставрация велась три года при участии Фонда Гейдара Алиева. В посольстве Азербайджана отмечают, что обновленный павильон станет неполитической площадкой для экономической и гуманитарной интеграции.

Павильон "Азербайджан" построен в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Он представлял собой яркий образец сталинской эклектики. В 1954 году к павильону были пристроены двухэтажное здание с экспозиционными и административными помещениями и оранжерея.

Серьезные изменения здание претерпело в 1960-х годах, тогда павильон получил отраслевое назначение и название "Информатика и вычислительная техника". Главный фасад был закрыт металлической конструкцией. Возвращение к историческому виду началось в 2014 году, когда со здания сняли металлическую облицовку.

В ходе реставрации по сохранившимся авторским слепкам из фонда азербайджанского Национального музея искусств были восстановлены скульптуры "Чабан" и "Азербайджанка". Также специалисты воссоздали две чаши фонтанов на главном фасаде, керамические плиты, элементы мозаики и фрагменты мраморной облицовки стен и колонн. Отреставрированы витражи-шебеке – аутентичные азербайджанские решетки из орехового дерева. Воссозданы гранитные парадные лестницы, цоколь, штукатурный слой стен, керамический декор главного фасада, металлические оконные решетки и стилобат.



"Мосгорсправка": реконструкция ВДНХ

Масштабное возрождение ВДНХ началось в 2014 году. Специалисты восстановили арку главного входа и скульптуру "Тракторист и колхозница". Удалось привести в порядок павильоны № 62 "Охрана природы", № 13 "Здравоохранение" (Армянской ССР), № 18 "Республика Беларусь", № 27 "Физкультура и спорт", № 28 "Пчеловодство", № 47 "Свиноводство", Дворец бракосочетания в строении № 421 и павильон "Книги" в строении № 516.

Появились Музей кино в павильоне № 36, исторический парк "Россия – моя история", "Городская ферма" и "Парк ремесел", а еще – павильон с интерактивным макетом столицы и летний кинотеатр-лекторий. В апреле 2018 года открылся обновленный павильон "Космос". Также были отреставрирован комплекс из 14 фонтанов на Центральной аллее и фонтан "Золотой колос", который до этого не работал почти 30 лет. Восстановили розарии – северный и южный.

В конце апреля заработали самые большие фонтаны ВДНХ – "Дружба народов" и "Каменный цветок", построенные в 1954 году. Их комплексную реставрацию впервые за 65 лет эксплуатации начали в октябре 2018 года.

