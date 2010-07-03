Каток ВДНХ познакомит гостей с зимними традициями разных лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Каток на ВДНХ в этом году познакомит гостей с традициями зимних развлечений советских времен, сообщает пресс-служба выставки.

Открытие катка запланировано на 22 ноября. Посетители смогут окунуться в историю снежных праздников, которая начинается с 1954 года.

Каток организовали в 2014 году как главный каток страны. Он занял территорию от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие", опоясывая фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Тогда он приобрел очертания ключа, сохраненное по сей день. В 2016 году Мировая академия рекордов (The World Record Academy) объявила каток ВДНХ самым большим в мире катком с искусственным ледовым покрытием.

Сергей Собянин напомнил, что площадь ледового покрытия составит почти три футбольных поля. Одновременно на нем смогут кататься четыре тысячи человек.

Всего этой зимой в центре Москвы будут работать 17 катков с искусственным льдом и 75 катков с естественным. 33 горки откроют во дворах, на школьных и парковых территориях.

В столице организуют также четыре лыжных маршрута. Учитывая плотную застройку в ЦАО, протяженность одного лыжного маршрута составит около 600 метров.

Большой зимний каток на Красной площади заработает 29 ноября и будет доступен до 1 марта. Ледовая площадка размером более трех тысяч квадратных метров станет местом отдыха и развлечения горожан в 14-й раз.

Они смогут встретить на катке Новый год и Рождество, отпраздновать Татьянин день и День влюбленных, поучаствовать в различных конкурсах и розыгрышах призов. Тему оформления приурочат к юбилею детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!", которой в этом году исполнилось 55 лет.