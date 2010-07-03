Каток ВДНХ познакомит гостей с зимними традициями разных лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Каток на ВДНХ в этом году познакомит гостей с традициями зимних развлечений советских времен, сообщает пресс-служба выставки.
Открытие катка запланировано на 22 ноября. Посетители смогут окунуться в историю снежных праздников, которая начинается с 1954 года.
Каток организовали в 2014 году как главный каток страны. Он занял территорию от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие", опоясывая фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Тогда он приобрел очертания ключа, сохраненное по сей день. В 2016 году Мировая академия рекордов (The World Record Academy) объявила каток ВДНХ самым большим в мире катком с искусственным ледовым покрытием.
Сергей Собянин напомнил, что площадь ледового покрытия составит почти три футбольных поля. Одновременно на нем смогут кататься четыре тысячи человек.
Всего этой зимой в центре Москвы будут работать 17 катков с искусственным льдом и 75 катков с естественным. 33 горки откроют во дворах, на школьных и парковых территориях.
В столице организуют также четыре лыжных маршрута. Учитывая плотную застройку в ЦАО, протяженность одного лыжного маршрута составит около 600 метров.
Большой зимний каток на Красной площади заработает 29 ноября и будет доступен до 1 марта. Ледовая площадка размером более трех тысяч квадратных метров станет местом отдыха и развлечения горожан в 14-й раз.
Они смогут встретить на катке Новый год и Рождество, отпраздновать Татьянин день и День влюбленных, поучаствовать в различных конкурсах и розыгрышах призов. Тему оформления приурочат к юбилею детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!", которой в этом году исполнилось 55 лет.
Самый большой каток в Европе откроется на ВДНХ в пятницу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: