Каток на ВДНХ откроется 22 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Самый большой искусственный каток в Европе откроется на ВДНХ 22 ноября. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Несмотря на теплую погоду, в следующую пятницу на ВДНХ откроется Главный каток страны. Самый большой в Европе из искусственных, и уж точно один из самых красивых. Ледовые дорожки пройдут между обновленными павильонами и с высоты будут похожи на Золотой ключик", – написал мэр на своей странице во "ВКонтакте".

Открытие катка состоится в 17:00, затем гостей ждет специальная праздничная программа.

Площадь ледового покрытия составит почти три футбольных поля. Одновременно на нем смогут кататься четыре тысячи человек. Конструкция катка будет выполнена в форме "золотого ключика". Кроме ВДНХ жители города смогут покататься в Парке Горького, на Красной площади, в саду "Эрмитаж", в парках "Сокольники" и "Кузьминки". Всего в столице будет открыто больше 90 катков.

Также в Москве организуют четыре лыжных маршрута. В парках, на дворовых и школьных территориях зимой будет работать 33 горки. В ЦАО откроется 128 площадок для сезонных игр и 18 пунктов проката, в том числе рядом с катками.

Вместимость катка на ВДНХ составит 4 тысячи человек

Ранее сообщалось, что столицу начали украшать к Новому году. Гирлянды, шары и праздничные инсталляции появятся на улицах, площадях и набережных. Уже украсили пространство у Киевского вокзала. Там вдоль здания торгового центра проложили светящийся тоннель. На набережной Тараса Шевченко собрали гигантскую разноцветную фигуру жар-птицы. Прогулочную зону также подсветили разноцветным узором.

