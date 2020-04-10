Мосгорнаследие утвердило предмет охраны церкви Трифона в Напрудном

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент культурного наследия Москвы утвердил предмет охраны церкви Трифона в Напрудном. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Эксперты составили список всех ценных элементов церкви. В него вошли архитектурный облик белокаменного храма со шлемовидной главой и крестом XV–XVI веков, крыша звонницы, кровельное покрытие, оформление фасадов, белокаменная кладка фасадных стен, цвет фасадов, планировка внутреннего помещения и другие элементы.

"Несмотря на свои незначительные размеры, храм обладает яркими чертами монументализма и приземистыми пропорциями, также здесь можно увидеть интересное сочетание белого камня и кирпича", – отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что в начале ХХ века церковь планировали перенести в Коломенское, однако после войны храм отреставрировали и оставили на его прежнем историческом месте. Теперь, по его словам, все реставрационные работы проводятся с учетом предмета охраны.

Церковь Трифона не имеет летописной даты строительства. Историки считают, что храм был построен на холме в конце XV – начале XVI века.

Ранее сообщалось, что церковь Ильи Пророка в Новгородском подворье, которая находится на улице Ильинке в центре столицы, отреставрируют. В подвале здания разместят нижний храм и его притвор, алтарь, крестильню и археологическую зону. Холл, церковную лавку, буфет с помещениями производственной зоны обустроят на первом этаже, а на втором – кладовую церковной утвари и инвентаря.

На третьем этаже будет находиться верхний храм, алтарь и церковно-археологический кабинет, а на четвертом – административные помещения, кладовые и библиотека.