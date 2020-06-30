Реставрация кинотеатра "Родина" началась в Москве

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
На востоке столицы началась реставрация кинотеатра "Родина". Разрешение на проведение работ выдало Мосгорнаследие, передает портал мэра и правительства Москвы.
Кинотеатр был построен в 1938 году по проекту архитектора Виктора Калмыкова. Памятник архитектуры постконструктивизма расположен на Семеновской площади.
Парадный вход в кинотеатр выделен высоким порталом с нишей. Она была спроектирована специально для размещения афиш и украшена фреской.
Главный фасад завершает галерея с площадкой. Там должен был располагаться кинозал под открытым небом, однако впоследствии появилось кафе.
За более чем 80-летнюю историю своего существования кинотеатр пережил несколько реконструкций, но его исторический облик почти не изменился.
Как рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, до наших дней сохранились и подлинные элементы интерьеров.
Специалистам предстоит отреставрировать уникальное декоративное оформление фасадов. Также будет приведено в порядок ограждение балкона из балясин.
Кроме того, планируется раскрыть оконные проемы, которые были заложены в 60-х годах, а также воссоздать исторический дверной проем и восстановить люстры.
Ранее стало известно, что новый районный центр появится на месте снесенного здания кинотеатра "Баку" в районе Аэропорт на севере Москвы.
В Москве снесли кинотеатр "Баку"
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