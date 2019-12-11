Как "после бомбежки"? Реставрация "Художественного" обеспокоила москвичей

Москвичи обеспокоены ходом реставрации старейшего кинотеатра "Художественный", которая длится с 2014 года. Сейчас у здания полностью отсутствует крыша, а также разобрана часть стены. Рассказываем, что происходит с кинотеатром и нужно ли волноваться за его исторический облик.

Один из старейших кинотеатров мира

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Кинотеатр "Художественный" на Арбатской площади является объектом культурного наследия регионального значения и входит в тройку кинотеатров, имеющих столетнюю историю. Первый фильм был показан в его стенах 110 лет назад, в 1909 году. Тогда 400 зрителей увидели премьеру французской драмы "Жоржетта".

Изначально кинотеатр назывался "Художественный электротеатр" и был настоящим переворотом в культурной жизни столицы. В здании было электричество, тепло- и водоснабжение, фойе выложено из мрамора и украшено живыми растениями, а на стенах красовались яркие афиши. Кино стремительно завоевывало сердца москвичей, поэтому в 1912–1913 годах здание реконструировали, расширив зал до 900 посадочных мест.

Именно в "Художественном" были показаны первый звуковой фильм СССР "Путевка в жизнь" (1931 год) и первая цветная картина "Груня Корнакова" (1936 год). Также в кинотеатре состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин", здесь же официально сообщили о кончине поэта Сергея Есенина.

Кинотеатр не прекращал работу даже во время Великой Отечественной войны. Потом он долгое время являлся площадкой Московского международного кинофестиваля. В 90-ых годах прошлого века в здании располагались игровые автоматы и казино, а в фойе был надстроен еще один этаж. Однако кино показывать не прекращали до 2014 года, когда "Художественный" закрыли на реставрацию.

Реставрация длится более пяти лет

Фото: Москва 24

Сначала за выполнение ремонтно-реставрационных работ кинотеатра "Художественный" взялась компания "СианСтрой", которая выиграла тендер. Также с ней был заключен госконтракт на выполнение подрядных работ. Но, по данным "Московское кино", подрядчик отклонился от утвержденного графика работ на 4,5 месяца, поэтому договор был расторгнут. После этого реставрацией кинотеатра занялась компания "Художественный", которая также не смогла выполнить работы в установленный срок.

В итоге затянувшуюся реставрацию кинотеатра взял на себя бизнесмен Александр Мамут. Государственное бюджетное учреждение культуры "Московское кино" в декабре 2016 года передало "Художественный" в аренду АО "Пионер" на 20 лет, до 30 ноября 2036 года. Реставрацию кинотеатра продлили до 2020 года.

В департаменте культурного наследия города заверили, что все работы ведутся в соответствии с согласованным проектом, а зданию кинотеатра вернут исторический облик 1913 года.





пресс-служба департамента культурного наследия Москвы Все реставрационные работы в кинотеатре проводятся под контролем специалистов департамента культурного наследия и по согласованному с ведомством проекту.

В ведомстве добавили, что в 2018 году в здании были завершены противоаварийные работы. Сейчас специалисты занимаются усилением стен и фундаментов памятника. "Эти работы завершены уже на 60 процентов. Они необходимы для начала следующего этапа – реставрации фасадов и интерьеров. Во время грядущих основных реставрационных работ главному фасаду вернут исторический облик 1913 года", – заявили в пресс-службе департамента.



Старейший кинотеатр Москвы остался без крыши и части стены

Почему разобрана стена?

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Возмущение в Cети вызвала аварийная стена северного фасада. Москвичи обеспокоились тем, что на фотографиях у кинотеатра отсутствует большая часть стены и он выглядит как "после бомбежки".

"Дело в том, что при демонтаже конструкций кровли на уровне третьего этажа реставраторы обнаружили участок стены длиной примерно шесть метров, который потерял несущую способность, – объяснили в Мосгорнаследии. – Была велика вероятность обрушения кладки из-за отсутствия связей и выветривания раствора между кирпичами".

Поэтому было принято решение демонтировать аварийную кладку методом вычинки небольшими участками (не более трех метров). "Новая кладка будет восполнена на растворе по реставрационной методике, то есть сохранившимися кирпичами и реставрационным материалом, – заверили в департаменте. – По остальным участкам кладки стены работы по вычинке будут проведены после уточнения их состояния и утверждения с Мосгорнаследием планов по вычинке".





пресс-служба департамента культурного наследия Москвы Все элементы, входящие в предмет охраны памятника, в том числе главный фасад с декором, будут сохранены и отреставрированы.

Сейчас часть этих деталей уже находится в реставрационных мастерских. Другая часть бережно укрыта в интерьерах кинотеатра. Также запланировано воссоздание в интерьерах на фризе композиции гиппокампов с датой постройки театра, на главном фасаде композиций барельефов "Селена" и "Гелиос", женского маскарона над входом, надписей "Художественный электротеатр", "Входъ" и "Выходъ".

Реставрацию планируют закончить к концу 2020 года. Специалисты обещают, что после окончания работ кинотеатр приобретет обновленный вид, при этом сохранив прежний исторический дух.