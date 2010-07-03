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Москва 24

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Общество

14:39

Мосгорнаследие опровергло сообщения о сносе кинотеатра "Художественный"

город культура общество

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Появившиеся в соцсетях сообщения о сносе кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади не соответствуют действительности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Как отмечается, была демонтирована часть северного фасада из-за угрозы обрушения, позже все восстановят.

"Дело в том, что при демонтаже конструкций кровли на уровне третьего этажа реставраторы обнаружили участок стены длиной примерно шесть метров, который потерял несущую способность: была велика вероятность обрушения кладки из-за отсутствия связей и выветривания раствора между кирпичами", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что специалисты решили демонтировать аварийную кладку. Уточняется, что все элементы, входящие в предмет охраны памятника, в том числе главный фасад здания с декором, будут сохранены и отреставрированы.

Ранее в Сети появились фото полуразрушенного здания кинотеатра "Художественный". На данный момент у старейшего кинотеатра России отсутствует крыша.

Предполагается, что "Художественный" отреставрируют до конца 2020 года. Сейчас активно ведутся работы по укреплению стен и фундамента здания. При сохранении исторического облика "начинку" кинотеатра обещают осовременить. Установят новое проекционное и звуковое оборудование, также увеличится количество залов до четырех.

Москвичи обеспокоены судьбой кинотеатра "Художественный"

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