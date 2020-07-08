Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставраторы вернули исторический облик архитектурному декору гостиницы "Пекин", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

"В настоящий момент леса разобраны, все работы завершены, а их итоги официально приняты экспертной комиссией", – сообщил глава ведомства Алексей Емельянов.

Работы велись на протяжении четырех месяцев. Емельянов отметил, что особая сложность заключалась в том, что реставрацию проводили на высоте свыше 60 метров.

В частности, специалисты вернули исторический облик четырем скульптурам. Речь идет об изваяниях защитника, рабочего, колхозницы и учительницы. Они были очищены от поздних наслоений краски и обработаны специальными составами. Кроме того, специалисты ликвидировали сколы и трещины.

Кроме того, были обработаны четыре декоративных панно, на которых изображены столичные достопримечательности. Также исторический облик вернули 12 пинаклям, ограждениям с балясинами, расположенному на башне гостиницы шпилю и металлическим решеткам. Кирпичная кладка была приведена в порядок, а водосточная система восстановлена.

Ранее было принято решение о реставрации исторического здания театра "Модерн". В частности, сообщалось, что специалисты укрепят несущие конструкции, а также заменят кровлю и инженерные системы.