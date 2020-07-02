Столичные археологи отреставрировали артефакты петровских времен

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные археологи отреставрировали найденные на Гоголевском бульваре артефакты эпохи Петра Первого. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Специалисты обнаружили предметы, относящиеся к костюму западноевропейского типа начала XVIII века", – подчеркнул глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По словам специалиста, в ходе ремонтных работ на Гоголевском бульваре нашли обувные пряжки и застежки для плащей в виде раковин. Кроме того, из земли достали медную монету полушку 1720 года и железный навесной замок.
Реставрация найденных предметов проводилась в несколько этапов с применением специальных растворов. На данный момент артефакты приведены в порядок – теперь их передадут в фонды Музея Москвы.
Археологический сезон открылся в столице 22 июня. В 2020 году определено около 200 площадок для раскопок. Среди них – земля под кинотеатром "Художественный", пересечение улицы Большая Полянка и Старомонетного переулка, участки на Китай-городе и другие.
Каким будет археологический сезон в этом году
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