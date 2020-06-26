Археологи обнаружили в ТиНАО монеты Золотой Орды и украшение с восточным орнаментом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории двух селищ на берегах реки Малой Сосенки в ТиНАО археологи обнаружили более тысячи предметов быта XIV–XIX веков, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, Сосенки-1 и Сосенки-2 вплоть до XVI столетия входили в состав Великого княжества Московского, а затем – Московского уезда Московской губернии Российской империи.

Руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов рассказал, что наибольшую историческую ценность представляют две монеты из белого металла, отчеканенные в Золотой Орде в конце XIV – начале XV веков.

"Скорее всего, это дирхемы. Такие находки очень важны для изучения истории города, поскольку иллюстрируют отношения между Московским государством и Золотой Ордой. Наличие дирхемов специалисты объясняют тем, что вдоль старой Калужской дороги находилось поселение крестьян, которые обслуживали представителей Золотой Орды в Великом княжестве Московском. Им, по-видимому, и принадлежали монеты", – приводятся в сообщении слова Емельянова.

Также специалисты обнаружили бронзовую накладка на одежду. Она имеет растительный орнамент в восточном стиле. Такой аксессуар носили в XV–XVII веках, говорится в сообщении.

Как уточняется, этот предмет мог принадлежать как выходцу из Золотой Орды, так и местному зажиточному человеку.

Кроме того, археологи нашли оплавленную стопку монет из белого металла. По мнению специалистов, судя по сумме, это могли быть накопления бедного человека или же деньги на текущие расходы состоятельного жителя.

Емельянов подчеркнул, что на данный момент находки изучают специалисты. Затем их отреставрируют и передадут в фонды одного из столичных археологических музеев.

Ранее сообщалось, что в этом году определено около 200 площадок для раскопок. Самые значимые находятся на пересечении улицы Большая Полянка и Старомонетного переулка, на Китай-городе, на территориях Новодевичьего монастыря, кинотеатра "Художественный" и бывшей Гончарной слободы в Заяузье.

За текущий год специалистам удалось обнаружить четыре новых кургана середины XII – начала XIII века. Эксперты отмечают, что это редкий случай и большая удача для археологов. По их мнению, рядом с находками находилось поселение.

