Археологи обнаружили в ТиНАО монеты Золотой Орды и украшение с восточным орнаментом

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На территории двух селищ на берегах реки Малой Сосенки в ТиНАО археологи обнаружили более тысячи предметов быта XIV–XIX веков, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, Сосенки-1 и Сосенки-2 вплоть до XVI столетия входили в состав Великого княжества Московского, а затем – Московского уезда Московской губернии Российской империи.
Руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов рассказал, что наибольшую историческую ценность представляют две монеты из белого металла, отчеканенные в Золотой Орде в конце XIV – начале XV веков.
"Скорее всего, это дирхемы. Такие находки очень важны для изучения истории города, поскольку иллюстрируют отношения между Московским государством и Золотой Ордой. Наличие дирхемов специалисты объясняют тем, что вдоль старой Калужской дороги находилось поселение крестьян, которые обслуживали представителей Золотой Орды в Великом княжестве Московском. Им, по-видимому, и принадлежали монеты", – приводятся в сообщении слова Емельянова.
Также специалисты обнаружили бронзовую накладка на одежду. Она имеет растительный орнамент в восточном стиле. Такой аксессуар носили в XV–XVII веках, говорится в сообщении.
Как уточняется, этот предмет мог принадлежать как выходцу из Золотой Орды, так и местному зажиточному человеку.
Кроме того, археологи нашли оплавленную стопку монет из белого металла. По мнению специалистов, судя по сумме, это могли быть накопления бедного человека или же деньги на текущие расходы состоятельного жителя.
Емельянов подчеркнул, что на данный момент находки изучают специалисты. Затем их отреставрируют и передадут в фонды одного из столичных археологических музеев.
Ранее сообщалось, что в этом году определено около 200 площадок для раскопок. Самые значимые находятся на пересечении улицы Большая Полянка и Старомонетного переулка, на Китай-городе, на территориях Новодевичьего монастыря, кинотеатра "Художественный" и бывшей Гончарной слободы в Заяузье.
За текущий год специалистам удалось обнаружить четыре новых кургана середины XII – начала XIII века. Эксперты отмечают, что это редкий случай и большая удача для археологов. По их мнению, рядом с находками находилось поселение.
"Это наш город": археологи рассказали о необычных находках в столице в 2019 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: