Археологи обнаружили в Зарядье торговую улицу средневековой Москвы

На раскопках в парке "Зарядье" нашли деревянную мостовую XVII века

При археологических раскопках в восточной части Зарядья нашли деревянную мостовую XVII века. Об этом сообщил гендиректор компании "Столичное археологическое бюро" Константин Воронин, передает Агентство "Москва". На мостовой археологи нашли примерно 900 артефактов, которые говорят о торговле и быте столицы эпохи Средневековья.

"Освоение этого места началось в XVI веке и поэтому большинство находок связаны с XVI веком, а, в основном, с XVII веком. У нас их всего около 900 штук. Это чрезвычайная насыщенность культурными остатками слоев Зарядья. У нас получается порядка 10 индивидуальных находок на 1 квадратный метр раскопок. Это очень много", – сказал Воронин.

Так, например, на мостовой нашли шведскую монету, остатки счет и писала (специальные палочки для письма). Это свидетельствует об активной торговле в этом районе, в том числе с представителями зарубежных стран. Кроме того, в районе Кривого переулка археологи обнаружили фрагмент кольчуги. По мнению специалистов, это говорит о том, что здесь жили профессиональные воины и богатые люди.

По его словам, многие артефакты свидетельствуют о быте средневековой Москвы: гребешки для мужских бород, игрушечный керамический медведь середины XVII века, железный ключ от средневекового замка, посуда, вязаный шерстяной пояс, нательные кресты и глиняные изразцы.

"Находки свидетельствуют о том, что в середине XVII века Москва была крайне процветающим городом и население этого города жило в очень хорошем достатке. Это крайне важная находка. Нам удалось достоверно локализовать древнюю московскую улицу и мы получили возможность привязать все эти артефакты к конкретным зданиям, строениям и, возможно, владельцам этих территорий. Но это работа наших будущих исследований", – добавил Воронин.

Он отметил, что ближайшее время специалисты начнут раскопки на еще более древней территории Зарядья, освоение которой началось примерно в XIII веке. Там могут найти артефакты, которые датируются ориентировочно XV веком. Археологи уже нашли на той территории полностью сохранившийся светильник XV века.

Ранее m24.ru сообщало, что в ходе раскопок на месте снесенной гостиницы "Россия" археологи обнаружили монеты XVI-XVII веков и фрагмент старинного красноглиняного изразца с геральдической символикой. Найденный изразец XVII века интересен тем, что он содержит геральдическую символику. Также во время раскопок к в Зарядье археологи нашли большое количество бытовых предметов, изготовленных из железа и глины.

Как будет выглядеть парк "Зарядье"

Напомним, что на месте снесенной гостиницы "Россия" возводится ландшафтный парк "Зарядье" площадью 10,9 гектара. Демонтаж гостиницы уже завершен, началось возведение подземного паркинга. Ожидается, что парк будут посещать до 12 миллионов человек в год.

В состав парка войдут "парящий мост" – смотровая площадка с выходом к Москве-реке, медиапавильон "Заповедное посольство", филармония, "ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс, предприятия общественного питания, магазин сувениров и подземный паркинг. В зимнее время в "Зарядье" будет действовать главная снежная горка Москвы. Открыть парк планируют к 2017 году.

В соответствии с архитектурной концепцией, предложенной победителем конкурса – международным консорциумом по главе с архитектурным бюро Diller Scofidio + Renfro, парк "Зарядье" должен отражать разнообразие растительного мира четырех климатических зон России – средней полосы, тундры, субтропиков и Сибири.

Растения, которые высадят в "Зарядье", будут как оригинальными представителями этих климатических зон, так и "районированными" копиями, то есть адаптированными для условий Москвы. Пешеходные маршруты парка планируют выполнить из разных типов покрытия – плитки, камня, дерева, грунта, травы, растений. Кроме того, в "Зарядье" будут применяться технологии создания искусственного климата.

Согласно проекту, зеленая зона отдыха расположится на улицах Москворецкая и Варварка, владение 6 и владение 14, строение 1 и 2, а также на Москворецкой набережной.