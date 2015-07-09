Археологи обнаружили в Зарядье торговую улицу средневековой Москвы

При археологических раскопках в восточной части Зарядья нашли деревянную мостовую XVII века. Об этом сообщил гендиректор компании "Столичное археологическое бюро" Константин Воронин, передает Агентство "Москва". На мостовой археологи нашли примерно 900 артефактов, которые говорят о торговле и быте столицы эпохи Средневековья.
"Освоение этого места началось в XVI веке и поэтому большинство находок связаны с XVI веком, а, в основном, с XVII веком. У нас их всего около 900 штук. Это чрезвычайная насыщенность культурными остатками слоев Зарядья. У нас получается порядка 10 индивидуальных находок на 1 квадратный метр раскопок. Это очень много", – сказал Воронин.
Так, например, на мостовой нашли шведскую монету, остатки счет и писала (специальные палочки для письма). Это свидетельствует об активной торговле в этом районе, в том числе с представителями зарубежных стран. Кроме того, в районе Кривого переулка археологи обнаружили фрагмент кольчуги. По мнению специалистов, это говорит о том, что здесь жили профессиональные воины и богатые люди.
По его словам, многие артефакты свидетельствуют о быте средневековой Москвы: гребешки для мужских бород, игрушечный керамический медведь середины XVII века, железный ключ от средневекового замка, посуда, вязаный шерстяной пояс, нательные кресты и глиняные изразцы.
"Находки свидетельствуют о том, что в середине XVII века Москва была крайне процветающим городом и население этого города жило в очень хорошем достатке. Это крайне важная находка. Нам удалось достоверно локализовать древнюю московскую улицу и мы получили возможность привязать все эти артефакты к конкретным зданиям, строениям и, возможно, владельцам этих территорий. Но это работа наших будущих исследований", – добавил Воронин.
Он отметил, что ближайшее время специалисты начнут раскопки на еще более древней территории Зарядья, освоение которой началось примерно в XIII веке. Там могут найти артефакты, которые датируются ориентировочно XV веком. Археологи уже нашли на той территории полностью сохранившийся светильник XV века.
Ранее m24.ru сообщало, что в ходе раскопок на месте снесенной гостиницы "Россия" археологи обнаружили монеты XVI-XVII веков и фрагмент старинного красноглиняного изразца с геральдической символикой. Найденный изразец XVII века интересен тем, что он содержит геральдическую символику. Также во время раскопок к в Зарядье археологи нашли большое количество бытовых предметов, изготовленных из железа и глины.
Напомним, что на месте снесенной гостиницы "Россия" возводится ландшафтный парк "Зарядье" площадью 10,9 гектара. Демонтаж гостиницы уже завершен, началось возведение подземного паркинга. Ожидается, что парк будут посещать до 12 миллионов человек в год.
Ссылки по теме
- Археологи нашли в Зарядье древние монеты и глиняный изразец XVII века
- На Пятницкой улице обнаружили надгробную плиту 1675 года
- Археологи установили, в каком веке Москва стала мировым центром
В состав парка войдут "парящий мост" – смотровая площадка с выходом к Москве-реке, медиапавильон "Заповедное посольство", филармония, "ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс, предприятия общественного питания, магазин сувениров и подземный паркинг. В зимнее время в "Зарядье" будет действовать главная снежная горка Москвы. Открыть парк планируют к 2017 году.
В соответствии с архитектурной концепцией, предложенной победителем конкурса – международным консорциумом по главе с архитектурным бюро Diller Scofidio + Renfro, парк "Зарядье" должен отражать разнообразие растительного мира четырех климатических зон России – средней полосы, тундры, субтропиков и Сибири.
Растения, которые высадят в "Зарядье", будут как оригинальными представителями этих климатических зон, так и "районированными" копиями, то есть адаптированными для условий Москвы. Пешеходные маршруты парка планируют выполнить из разных типов покрытия – плитки, камня, дерева, грунта, травы, растений. Кроме того, в "Зарядье" будут применяться технологии создания искусственного климата.
Согласно проекту, зеленая зона отдыха расположится на улицах Москворецкая и Варварка, владение 6 и владение 14, строение 1 и 2, а также на Москворецкой набережной.