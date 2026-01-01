Форма поиска по сайту

01 января, 06:10

Мэр Москвы

Собянин: система ПВО за ночь ликвидировала девять летевших к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО ликвидировали в общей сумме девять вражеских беспилотников на подлете к Москве в ночь на 1 января. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

На всех местах падения обломков БПЛА находятся сотрудники спецслужб. В данный момент выясняются последствия воздушной атаки.

В связи с угрозой атаки БПЛА этой ночью вводились временные ограничения в столичном аэропорту Домодедово. Сначала воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами, затем аэропорт был полностью закрыт на прием и отправку самолетов.

Спустя некоторое время в Домодедово отменили ограничения на полеты. Авиагавань вновь работает в штатном режиме.

мэр Москвыпроисшествиягород

