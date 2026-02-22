22 февраля, 18:46Мэр Москвы
Собянин сообщил о двадцатом БПЛА, сбитом на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один дрон, направлявшийся в сторону Москвы, в воскресенье, 22 февраля. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
Специалисты экстренных служб уже прибыли на место падения обломков БПЛА.
Беспилотники атаковали Москву днем 22 февраля. Сначала Собянин сообщил о ликвидации одного БПЛА, затем силы ПВО РФ сбили еще один. Позже атака продолжилась.
На фоне этого временные ограничения были введены в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Гавани не принимают и не отправляют рейсы. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.