ВСУ атаковали школу в Энергодаре с 600 детьми

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска атаковали школу № 4 в Энергодаре, в которой находились 600 детей и 100 сотрудников. Их эвакуировали, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, вражеский БПЛА врезался в дерево на территории образовательного учреждения. В результате оказались выбиты стекла и поврежден фасад здания. Никто не пострадал.

"Все обстоятельства этого преступления будут зафиксированы и переданы в соответствующие органы", – отметил Балицкий.

Губернатор региона добавил, что ситуацию контролируют экстренные службы.

Кроме того, в результате массированной атаки ВСУ по энергетическим сетям Запорожской области часть северо-запада региона была обесточена. Это затронуло Энергодар, села Великая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа и села Малая Белозерка Васильевского муниципального округа.

Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения, подчеркнул Балицкий.

Ранее ВСУ сбросили две управляемые авиабомбы на участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области. Асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. Обошлось без жертв, угрозы для движения автомобилей также не было.

