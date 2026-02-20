20 февраля, 14:56Происшествия
ВСУ атаковали школу в Энергодаре с 600 детьми
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Украинские войска атаковали школу № 4 в Энергодаре, в которой находились 600 детей и 100 сотрудников. Их эвакуировали, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, вражеский БПЛА врезался в дерево на территории образовательного учреждения. В результате оказались выбиты стекла и поврежден фасад здания. Никто не пострадал.
"Все обстоятельства этого преступления будут зафиксированы и переданы в соответствующие органы", – отметил Балицкий.
Губернатор региона добавил, что ситуацию контролируют экстренные службы.
Кроме того, в результате массированной атаки ВСУ по энергетическим сетям Запорожской области часть северо-запада региона была обесточена. Это затронуло Энергодар, села Великая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа и села Малая Белозерка Васильевского муниципального округа.
Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения, подчеркнул Балицкий.
Ранее ВСУ сбросили две управляемые авиабомбы на участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области. Асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. Обошлось без жертв, угрозы для движения автомобилей также не было.