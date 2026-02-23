Небольшой снег и до 0 градусов ожидаются в Москве 23 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в понедельник, 23 февраля, составит от 2 градусов мороза до 0 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 4 до плюс 1 градуса, в некоторых районах возможны осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть южный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 745 миллиметров ртутного столба.

Также ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что температура воздуха в столице днем 23 февраля составит от 0 до минус 5 градусов. При этом он подчеркнул, что в праздничный день возможен небольшой мокрый снег.

Кроме того, по его данным, в ближайшие дни в Москву придут западные теплые воздушные потоки из центральной Атлантики. Больших снегопадов не ожидается – в сутки будет выпадать не более 2–4 миллиметров осадков.