Спасшие выпавшего из окна в Петербурге мальчика прохожие получат премию имени Кеосаяна

Фото: телеграм-канал "112"

Прохожие, поймавшие выпавшего с десятого этажа ребенка в Санкт-Петербурге, получат премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

Премия присуждается за героические поступки. Ее размер – один миллион рублей.

Инцидент произошел в Богатырском переулке Петербурга. Мать мальчика вышла из комнаты, а когда вернулась, ребенка уже не было. Прохожие на улице заметили, что он свесился с подоконника, и растянули одежду, чтобы смягчить его падение. В итоге ребенок выжил. Его госпитализировали с кататравмой и сотрясением головного мозга.

Вместе с тем СМИ писали, что у матери ребенка есть судимости по нескольким статьям, в частности за кражу. Также она привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.