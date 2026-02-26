Прохожие поймали ребенка, выпавшего с 10-го этажа в Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна десятого этажа, но благодаря прохожим остался жив. Они успели растянуть одежду и смягчить удар, сообщила газета "Известия" со ссылкой на МВД по Приморскому району.

Инцидент произошел в Богатырском переулке. По словам матери мальчика, она ненадолго вышла из комнаты, а когда вернулась, ребенка уже не было. Увидев открытое окно и людей внизу, она выбежала на улицу.

Старший брат мальчика рассказал, что услышал крики с улицы, выглянул из окна и увидел ребенка на подоконнике соседней комнаты – створка не была оборудована замком. Он побежал к нему, но не успел.

Как поделился RT один из прохожих, спасших ребенка, Сергей Выдрин, он проходил мимо и увидел мальчика, свесившегося с подоконника. Женщины внизу пытались докричаться до родителей, но никто не отвечал.

Мужчина сразу вызвал экстренные службы и попросил одну из женщин снять плащ, чтобы поймать малыша. Сам он встал поодаль, откуда было лучше видно траекторию падения.

"Я говорю: "Смотрите, сейчас момент, не расслабляйтесь". Вижу – он уже падает. Я говорю: "Все, девчонки, ловите!" Они напряглись, и в тот момент — хлеп!" – вспомнил мужчина.

По его словам, он "четко занимался своими обязанностями" – координировал действия женщин, так как они стояли под козырьком дома и не видели происходящего.

"Когда его поймали, он живой, издавал звуки, плакал, испугался, то есть все нормально было – не разбился", – сказал мужчина.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала ребенка в тяжелом состоянии вместе с матерью. Несмотря на смягчение удара, у него диагностировали кататравму и сотрясение головного мозга.

Ранее восьмиклассница выпала с четвертого этажа школы в Санкт-Петербурге. В результате школьница получила травмы и была госпитализирована. По факту случившегося следователи организовали процессуальную проверку.