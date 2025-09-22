22 сентября, 15:44Происшествия
Трехлетний мальчик погиб после падения из окна 10-го этажа в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Трехлетний мальчик погиб после падения из окна квартиры, которая расположена на 10-м этаже дома в поселке Воскресенское в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, малыш сам открыл окно, так как на некоторое время остался без присмотра. Прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты проверки, проводимой по факту произошедшего.
Ведомство напомнило, что детей не стоит оставлять без присмотра в местах, где открыты окна или где ребенок может открыть их самостоятельно. Также прокуратура посоветовала не ставить мебель и иные предметы рядом с окнами, чтобы дети не смогли залезть на подоконник. Помимо этого, родителям порекомендовали установить блокираторы.
"Москитная сетка не убережет ребенка от падения", – обратили внимание в ведомстве.
Ранее девочка 2023 года рождения чуть не выпала из окна многоквартирного дома в столичном районе Кожухово. По данным прокуратуры, ребенок был дома с бабушкой, которая ненадолго отвлеклась.
В результате девочка вылезла в открытое окно квартиры, расположенной на 12-м этаже, и чуть не упала. Женщина вовремя заметила происходящее.
