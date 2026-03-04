Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 11:55

Транспорт

Электробусы новой поставки вышли на пять маршрутов в Москве

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Электробусы Ликинского автобусного завода новой поставки запустили на маршрутах м89к, 146, 814, с891 и 917 в Москве. Они улучшают экологию и повышают комфорт поездок, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В транспорте установлены системы климат-контроля, а также обеспечены специальные места и наличие оборудования для маломобильных пассажиров. Кроме того, новые электробусы получили адаптивное освещение салона, медиаэкраны с информацией о маршруте, USB и Type-C слоты.

"По действующему контракту еще 100 инновационных машин российского производства придут в парки Мосгортранса для повышения комфорта и безопасности поездок. Более 20 самых современных электробусов ЛиАЗ-6274 уже начали перевозить пассажиров на юге и юго-западе столицы", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее в столице начали тестировать зарядные станции с пантографом инвертированного типа для городского электротранспорта.

Для испытания на крыше электробуса поколения А5 обычное токозарядное устройство заменили на контактные рельсы, а на зарядной мачте вместо токопередающего устройства установили пантограф инвертированного типа. Эти изменения должны способствовать ускорению зарядки транспорта.

Собянин: новые электробусы пополнят городской парк в этом году

Читайте также


транспортгород

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика