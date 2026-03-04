Электробусы новой поставки вышли на пять маршрутов в Москве

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Электробусы Ликинского автобусного завода новой поставки запустили на маршрутах м89к, 146, 814, с891 и 917 в Москве. Они улучшают экологию и повышают комфорт поездок, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В транспорте установлены системы климат-контроля, а также обеспечены специальные места и наличие оборудования для маломобильных пассажиров. Кроме того, новые электробусы получили адаптивное освещение салона, медиаэкраны с информацией о маршруте, USB и Type-C слоты.

"По действующему контракту еще 100 инновационных машин российского производства придут в парки Мосгортранса для повышения комфорта и безопасности поездок. Более 20 самых современных электробусов ЛиАЗ-6274 уже начали перевозить пассажиров на юге и юго-западе столицы", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее в столице начали тестировать зарядные станции с пантографом инвертированного типа для городского электротранспорта.

Для испытания на крыше электробуса поколения А5 обычное токозарядное устройство заменили на контактные рельсы, а на зарядной мачте вместо токопередающего устройства установили пантограф инвертированного типа. Эти изменения должны способствовать ускорению зарядки транспорта.