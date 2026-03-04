Милонов призвал отказаться от показа фильма "Красотка" накануне 8 Марта

Фото: кадр из фильма "Красотка"; режиссер – Гэрри Маршалл; производство – Silver Screen Partners IV, Touchstone Pictures

Российские телеканалы не должны показывать американскую кинокартину "Красотка" с актерами Джулией Робертс и Ричардом Гиром перед 8 Марта. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Американские фильмы про проституток – это не то, о чем должны грезить наши женщины. Жизнь путаны заканчивается не в объятиях Ричарда Гира, а в морге с перерезанной шеей или сифилитической гангреной", – отметил он.

По словам парламентария, телеканалам следует публично и ритуально сжечь пленки и копии фильма.

Ранее появились слухи о съемках "Красотки-2". Это произошло после того, как в Сети стали распространяться постеры якобы нового фильма со слоганом "Второй шанс". Спустя время выяснилось, что плакат был сгенерирован поклонниками с помощью искусственного интеллекта.

При этом, по данным СМИ, руководство Disney ведет переговоры с Робертс и Гиром о начале съемок второй части фильма. Журналисты подчеркнули, что пока актеры не согласились на участие.

