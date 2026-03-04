Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 12:02

Политика
Главная / Новости /

Reuters: США готовят обвинение против и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес

США готовят обвинение против и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес – СМИ

Фото: depositphotos/eabff

Администрация президента США Дональда Трампа втайне готовит уголовное обвинение против исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, которая заняла должность после свержения Николаса Мадуро, сообщает News.ru со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ, федеральные прокуроры разрабатывают дело о коррупции и отмывании денег. При этом Родригес уже уведомили о том, что ей грозит преследование в том случае, если она не будет выполнять требования Вашингтона.

Расследование ведет прокуратура Майами последние два месяца, оно связано с предполагаемым отмыванием средств с помощью государственной нефтяной компании PDVSA в 2021–2025 годах.

Помимо этого, Родригес передали список из семи экс-чиновников Венесуэлы и их родственников, которых необходимо арестовать для экстрадиции. Reuters настаивает на достоверности данных, однако замгенпрокурора США Тодд Бланш назвал эту информацию ложной.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее был захвачен и вывезен Мадуро и его жена Силия Флорес. Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Через время Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После этого Трамп провел с ней телефонные переговоры. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

Российская сторона призвала США немедленно освободить Мадуро и его супругу. В Москве назвали действия Вашингтона "вопиющим нарушением международного права". Россия выступает за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика