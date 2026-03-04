Reuters: США готовят обвинение против и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес

Фото: depositphotos/eabff

Администрация президента США Дональда Трампа втайне готовит уголовное обвинение против исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, которая заняла должность после свержения Николаса Мадуро, сообщает News.ru со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ, федеральные прокуроры разрабатывают дело о коррупции и отмывании денег. При этом Родригес уже уведомили о том, что ей грозит преследование в том случае, если она не будет выполнять требования Вашингтона.

Расследование ведет прокуратура Майами последние два месяца, оно связано с предполагаемым отмыванием средств с помощью государственной нефтяной компании PDVSA в 2021–2025 годах.

Помимо этого, Родригес передали список из семи экс-чиновников Венесуэлы и их родственников, которых необходимо арестовать для экстрадиции. Reuters настаивает на достоверности данных, однако замгенпрокурора США Тодд Бланш назвал эту информацию ложной.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее был захвачен и вывезен Мадуро и его жена Силия Флорес. Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Через время Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После этого Трамп провел с ней телефонные переговоры. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

Российская сторона призвала США немедленно освободить Мадуро и его супругу. В Москве назвали действия Вашингтона "вопиющим нарушением международного права". Россия выступает за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий.

