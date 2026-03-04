Общественник Иванов предложил запретить в России продажу сигарет после 21:00

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В России необходимо законодательно ужесточить контроль за продажей табачной продукции и на федеральном уровне запретить ее продажу после 9 часов вечера, считает зампредседателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов. Таким мнением он поделился в беседе с изданием "Абзац".

Общественник заявил, что введение единого ограничения на продажу табака в вечернее и ночное время защитит молодежь и снизит общий уровень курения.

Кроме того, Иванов выступает за расширение запретной зоны по продаже табака на все места массового скопления людей: парки, скверы, набережные, места у спортивных и культурных центров.

"Ребенок не должен видеть витрины с сигаретами по пути в секцию или на прогулке с родителями", – считает общественник.

Ранее Иванов предложил ввести обязательный дресс-код посетителей фитнес-центров и спортзалов. Он объяснил, что речь идет не о строгих запретах, а о соблюдении базовых норм приличия в общественных местах.