04 марта, 16:41

Политика

СФ одобрил обязательную геномную регистрацию военнослужащих

Фото: depositphotos/palinchak

Совет Федерации во время пленарного заседания одобрил законопроект, предусматривающий обязательную геномную регистрацию для определенных категорий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС.

Корректировки предлагаются внести в одноименный федеральный закон. Согласно текущим нормам, данная обязательная процедура распространяется на осужденных преступников, лиц, находящихся под административным арестом, подозреваемых, неопознанных лиц, чьи биологические образцы были собраны в ходе следствия, а также на родственников пропавших без вести.

Законодатели предлагают расширить список тех, кто должен пройти геномную регистрацию, на контрактников, служащих в Вооруженных силах РФ и Росгвардии, добровольцев, полицейских со специальными званиями, сотрудников органов внутренних дел и гражданских служащих, связанных с этими структурами.

Вместе с тем в законопроекте подчеркивается, что регистрация указанных лиц будет проводиться в период их службы или работы во время мобилизации, чрезвычайного или военного положений, военного времени, а также при направлении за границу для борьбы с международным терроризмом. Причем Минобороны и Росгвардия смогут исключать из этой процедуры по своему усмотрению определенные воинские части, организации и органы. МВД, в свою очередь, получит аналогичное право для своих подразделений.

Закон также определит, в каких случаях геномная информация будет удалена из баз данных. В частности, сведения будут храниться до достижения людьми 100 лет или до установления личности в случае их гибели. Кроме того, данные могут быть уничтожены по заявлению после увольнения со службы или исключения из добровольческих формирований.

Инициатива предусматривает поправки и к нескольким другим действующим федеральным законам. То есть обязательная геномная регистрация военнослужащих, бойцов-добровольцев, полицейских, росгвардейцев и сотрудников органов внутренних дел будет проводиться в соответствии с нормами, установленными другими положениями. В случае подписания президентом РФ закон вступит в силу через 90 дней после его опубликования.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев выступил с предложением о расширении круга лиц, которые могут работать в полиции. Приказом предлагается привлекать к выполнению обязанностей сотрудников внутренних дел России, которые не являются полицейскими.

При этом перед выполнением обязанностей у привлекаемых к работе будут проверять соответствующие знания. Не прошедшие проверку сотрудники не будут допущены к работе в полиции.

