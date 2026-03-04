Житель Кубани незаконно легализовал 3 млрд руб наркодоходов

Фото: 123RF.com/katerinavarnakova

Житель Краснодарского края незаконно легализовал 3 миллиарда рублей наркодоходов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

Выяснилось, что мужчина проводил незаконные финансовые операции на протяжении нескольких лет.

При этом раскрытие легализации доходов от наркотиков выросло в России на 22% за 2025 год, добавил Колокольцев. Также необходимые меры контроля были приняты касательно 78 новых веществ, которые поступили в незаконный оборот.

Глава МВД подчеркнул, что благодаря действиям правоохранителей в стране стало на 10% меньше наркопотребителей, которые совершили противоправные посягательства. Кроме того, почти на 20% снизилось число людей, совершивших уголовные преступления, находясь под воздействием наркотиков.

Ранее в Москве к 7,5 года тюрьмы приговорили мать и сына, которые организовали подпольную нарколабораторию. В двух квартирах они обустроили плантации конопли, что позволяло выращивать ее в больших объемах. Помимо конопли, при задержании у них изъяли и другие наркотические вещества.

