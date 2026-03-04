Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 16:19

Происшествия

Житель Кубани незаконно легализовал 3 млрд руб наркодоходов

Фото: 123RF.com/katerinavarnakova

Житель Краснодарского края незаконно легализовал 3 миллиарда рублей наркодоходов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

Выяснилось, что мужчина проводил незаконные финансовые операции на протяжении нескольких лет.

При этом раскрытие легализации доходов от наркотиков выросло в России на 22% за 2025 год, добавил Колокольцев. Также необходимые меры контроля были приняты касательно 78 новых веществ, которые поступили в незаконный оборот.

Глава МВД подчеркнул, что благодаря действиям правоохранителей в стране стало на 10% меньше наркопотребителей, которые совершили противоправные посягательства. Кроме того, почти на 20% снизилось число людей, совершивших уголовные преступления, находясь под воздействием наркотиков.

Ранее в Москве к 7,5 года тюрьмы приговорили мать и сына, которые организовали подпольную нарколабораторию. В двух квартирах они обустроили плантации конопли, что позволяло выращивать ее в больших объемах. Помимо конопли, при задержании у них изъяли и другие наркотические вещества.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика