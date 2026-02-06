Форма поиска по сайту

Новости

Новости

06 февраля, 17:25

Происшествия

В Москве мать и ее сын получили по 7,5 года тюрьмы за организацию нарколаборатории

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве 51-летняя женщина и ее 31-летний сын получили по 7,5 года тюрьмы за организацию подпольной нарколаборатории. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Желая незаконно заработать, фигуранты создали плантации конопли сразу в двух квартирах – это позволило им выращивать наркотическое сырье в больших объемах.

"Помимо 23 кустов конопли, в ходе обысков в квартирах обнаружены и изъяты различные наркотические средства, в том числе приготовленные для дальнейшего незаконного сбыта кокаин, экстази, марихуана, ЛСД и грибы общим весом несколько килограммов, а также весы и упаковочный материал", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что москвичка будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а ее сын – в колонии строгого режима.

Ранее суд Калининграда приговорил жителя Подмосковья к 13 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. По установленным данным, в июле 2025 года мужчина незаконно перевез через таможенную границу более 40 килограммов гашиша, спрятав их в бензобаке автомобиля. Отмечалось, что у осужденного были соучастники, которые находятся за пределами РФ.

