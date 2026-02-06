Форма поиска по сайту

06 февраля, 18:14

Происшествия

5 полицейских задержаны в Москве по подозрению в организации незаконной миграции

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве задержали 5 полицейских и еще 2 человек по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

Всего фигурантами уголовного дела стали 7 человек, включая начальника отдела по вопросам миграции (ОВМ) одного из столичных отделов МВД, инспектора ОВМ и участкового уполномоченного полиции (УУП). В зависимости от роли каждого их обвиняют не только в организации незаконной миграции, но и в получении взяток.

Следователи выяснили, что фигуранты в период с января 2023 по октябрь 2025 года действовали на территории юго-запада Москвы и организовали нелегальную миграцию свыше 2 тысяч иностранцев, которые незаконно пребывали на территории страны. Уточняется, что подозреваемые предоставляли мигрантам фиктивные учебные визы.

Также соучастники преступления с февраля по июль 2025 года исключили из реестра контролируемых лиц не менее 1,5 тысячи иностранных граждан. Впоследствии они изготовили фиктивные документы, внесли информацию в базу данных и легализовали иностранцев. В это же время начальник ОВМ получила взятку за ускорение выдачи паспорта гражданина РФ, а инспектор ОВМ и УУП за взятку обеспечили беспрепятственное прохождение проверки в одной из образовательных организаций.

Все 7 участников преступной группы задержаны, им предъявлены обвинения. Правоохранители уже провели обыски по местам проживания фигурантов и изъяли документы в государственных органах. Следователи инициировали вопрос о выдворении, лишении гражданства и депортации иностранцев, которые нарушили законы РФ.

Факты противоправной деятельности должностных лиц ОМВД России по району Тропарево-Никулино и ОМВД России по району Коньково были выявлены сотрудниками МВД во взаимодействии с подразделениями УФСБ России, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице применяются современные технологии для контроля пребывания иностранцев. Он напомнил, что в Московском авиационном узле работает система биометрии. Во всех столичных аэропортах мигранты сдают биометрию, фотографии и отпечатки пальцев.

Благодаря полученным данным ДНК иностранцев удается раскрывать преступления, совершенные 10 лет назад. Правоохранители получают большие возможности для раскрытия особо тяжких преступлений.

