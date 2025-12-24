Собянин рассказал о комплексном подходе к контролю за мигрантами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице применяются передовые технологии для контроля пребывания иностранных граждан. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства Москвы.

"Мы проводим ряд экспериментов в Москве, одобренных президентом, соответствующими федеральными законами", – сказал мэр.

Собянин напомнил, что в Московском авиационном узле работает система биометрии. Он рассказал, что почти год во всех столичных аэропортах мигранты сдают свою биометрию, фотографии, отпечатки пальцев. Мэр назвал такую систему заслоном от въезда тех, кто находится в "контрольном списке". Например, за прошедший год соответствующие технологии не пропустили порядка 45 тысяч человек, что составляет около 10% от уникальных граждан, которые въезжают.

Градоначальник добавил, что благодаря полученным данным ДНК иностранцев удается раскрывать преступления, совершенные 10 лет назад. Правоохранители получают большие возможности для раскрытия особо тяжких преступлений.

"Третье направление – это создание цифровой карты мигранта, в которой зашиты все биометрические его данные, налоговые и прочие другие. И при проверке этих граждан полицейские уже не просто его спрашивают о чем-то, а в одно касание они понимают, что за гражданин перед ними, какие он совершил поступки, или он там учил, достаточно ведет себя с точки зрения требований адекватно", – сказал мэр.

Во время выступления в МГД Собянин упомянул приложение "Амина". Его устанавливают на телефон мигранта. По сути, данное приложение заменяет миграционный учет.

"Мы в лучшей степени понимаем и места скопления, и места работы, и места ночевки, и так далее. И видим, на каких предприятиях они концентрируются, работают и так далее", – подчеркнул Собянин.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что все пункты пропуска в страну нужно оснастить биометрическим оборудованием. Он призвал сделать абсолютно прозрачным пребывание каждого мигранта. По мнению Медведева, административные и правоохранительные органы должны видеть каждый шаг иностранца.

