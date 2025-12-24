Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 20:49

Мэр Москвы

Собянин рассказал о комплексном подходе к контролю за мигрантами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице применяются передовые технологии для контроля пребывания иностранных граждан. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства Москвы.

"Мы проводим ряд экспериментов в Москве, одобренных президентом, соответствующими федеральными законами", – сказал мэр.

Собянин напомнил, что в Московском авиационном узле работает система биометрии. Он рассказал, что почти год во всех столичных аэропортах мигранты сдают свою биометрию, фотографии, отпечатки пальцев. Мэр назвал такую систему заслоном от въезда тех, кто находится в "контрольном списке". Например, за прошедший год соответствующие технологии не пропустили порядка 45 тысяч человек, что составляет около 10% от уникальных граждан, которые въезжают.

Градоначальник добавил, что благодаря полученным данным ДНК иностранцев удается раскрывать преступления, совершенные 10 лет назад. Правоохранители получают большие возможности для раскрытия особо тяжких преступлений.

"Третье направление – это создание цифровой карты мигранта, в которой зашиты все биометрические его данные, налоговые и прочие другие. И при проверке этих граждан полицейские уже не просто его спрашивают о чем-то, а в одно касание они понимают, что за гражданин перед ними, какие он совершил поступки, или он там учил, достаточно ведет себя с точки зрения требований адекватно", – сказал мэр.

Во время выступления в МГД Собянин упомянул приложение "Амина". Его устанавливают на телефон мигранта. По сути, данное приложение заменяет миграционный учет.

"Мы в лучшей степени понимаем и места скопления, и места работы, и места ночевки, и так далее. И видим, на каких предприятиях они концентрируются, работают и так далее", – подчеркнул Собянин.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что все пункты пропуска в страну нужно оснастить биометрическим оборудованием. Он призвал сделать абсолютно прозрачным пребывание каждого мигранта. По мнению Медведева, административные и правоохранительные органы должны видеть каждый шаг иностранца.

Читайте также


мэр Москвыполитикабезопасностьгород

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика