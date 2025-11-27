Приложение "Амина" сделает миграционный учет в Москве проще и прозрачнее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Московском регионе с 1 сентября стартовал пилотный проект по учету мигрантов. В рамках инициативы граждане ряда стран, приезжающие в столицу для работы, должны установить специальное мобильное приложение "Амина". Об этом сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ Москве Игорь Дудник.

По его словам, весь проект направлен на повышение безопасности в городе, поскольку сервис позволяет оперативно получать данные о местонахождении трудовых мигрантов, что способствует профилактике правонарушений.

Регистрация иностранцев через "Амину" имеет несколько преимуществ. Среди них Дудник выделил экономию времени самих мигрантов, так как им больше не нужно посещать отделения МВД для постановки на миграционный учет.

Кроме того, технология упрощает процесс для арендодателей, сдающих жилье иностранцам. В частности, отпала обязанность подавать документы о проживании у них граждан других государств.

"В-третьих, как я уже отметил, это значительно облегчает контроль за местонахождением граждан, что ускоряет их поиск в случае возникновения правонарушений", – приводятся слова Дудника на сайте столичного МВД.

Обязательное использование "Амины" распространяется на граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдавии и Украины, которые приезжают в Москву и Московскую область с целью работы, продолжил врио начальника управления.

Причем помощь в установке приложения и постановке на учет мигрант могут получить в многофункциональном миграционном центре "Сахарово". После этого пользователи смогут дистанционно уведомлять органы внутренних дел о месте своего проживания и его изменении через приложение.

Сервис можно установить и самостоятельно, без посещения центра "Сахарово" или местных отделений МВД России. Для входа в приложение потребуется действующая карта иностранного гражданина, уточнил Дудник.

Вместе с тем детей иностранных граждан, приезжающих без визы для работы, подключать к технологии не нужно. Уведомление об их прибытии будет заполнять принимающая сторона самостоятельно. В случае обращения родителей для продления срока пребывания в РФ несовершеннолетних будут ставить на миграционный учет по нынешним нормам.

Дудник также объяснил, как работает приложение. По его уточнению, после установки "Амина" начнет передавать данные о геолокации в МВД России. Однако, если в течение трех рабочих дней с момента последнего мониторинга соответствующая информация не поступит, мигранта снимут с учета.

"Данное нарушение может повлечь за собой внесение гражданина в реестр контролируемых лиц", – предупредил он.

Чтобы правильно использовать приложение "Амина", необходимо ежедневно заходить в него, проверять работу геолокации (убедиться, что разрешение включено в настройках телефона) и подключить push-уведомления. Через них сервис будет информировать иностранного гражданина о непоступлении данных о геолокации и необходимости проверить настройки смартфона.

При этом, если иностранец покидает субъект РФ, где не проводится эксперимент, он должен пройти миграционный учет по месту фактического пребывания в стандартном порядке, обратило внимание врио начальника управления. Дополнительно уведомлять о переезде не нужно, поскольку вся информация о перемещениях автоматически фиксируется в системах МВД.

"После постановки на миграционный учет в регионе, не участвующем в эксперименте, иностранный гражданин будет автоматически снят с учета. При возвращении в Москву или Московскую область ему необходимо повторно встать на учет с помощью мобильного приложения "Амина", – добавил он.

Дудник также сделал особый акцент на том, что отказ от установки приложения или предоставления личных данных, необходимых для регистрации в "Амине", невозможен. В связи с тем, что эксперимент проводится с использованием искусственного интеллекта (ИИ), мигранта, удалившего приложение или купившего второй телефон, чтобы не пользоваться первым, быстро вычислят. Более того, к нему будут применены санкции в соответствии с законодательством.

Для сотрудников полиции, по словам Дудника, приложение стало эффективным инструментом.

"Мы регулярно проводим точечные проверки мигрантов, используя информацию из приложения. Если есть подозрения или сигналы о возможных правонарушениях, наши сотрудники быстро получают нужные данные и оперативно выезжают на место", – пояснил он.

Сервис также помогает выявлять фиктивную регистрацию иностранцев в жилых помещениях Москвы и постановку на учет по адресам москвичей без их фактического проживания.

"Все это помогает создавать безопасную среду для москвичей. Хочу подчеркнуть: приложение "Амина" – это инструмент не для ограничения, а для защиты и безопасности каждого жителя Москвы. Мы уверены, что такой контроль делает город комфортнее и спокойнее для всех", – заключил врио начальника управления.

Ранее правоохранители выявили в ходе операции "Нелегал – 2025" свыше 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, включая более 100 тысяч нарушений правил въезда, выезда и пребывания на территории России.

Операция проводилась в 2 этапа. Целью стало противодействие незаконной миграции, пресечение преступной деятельности международных организованных групп и преступных сообществ.

