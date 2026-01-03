03 января, 06:03Происшествия
Пожарные локализовали возгорание на рынке в Сергиевом Посаде
Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"
Сотрудники МЧС локализовали пожар, который вспыхнул в торговых павильонах в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Возгорание было локализовано в 05:24 по Москве на площади 3 тысячи квадратных метров.
Пожар вспыхнул на рынке в Сергиевом Посаде в ночь на 3 января. Возгорание случилось на улице 1-ой Рыбной. Предварительно, в результате инцидента пострадавших нет.
На месте работают 57 специалистов и 18 единиц техники. В МЧС добавили, что тушение возгорания осложняет высокая пожарная загрузка.
