Пожарные локализовали возгорание на рынке в Сергиевом Посаде

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Сотрудники МЧС локализовали пожар, который вспыхнул в торговых павильонах в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Возгорание было локализовано в 05:24 по Москве на площади 3 тысячи квадратных метров.

Пожар вспыхнул на рынке в Сергиевом Посаде в ночь на 3 января. Возгорание случилось на улице 1-ой Рыбной. Предварительно, в результате инцидента пострадавших нет.

На месте работают 57 специалистов и 18 единиц техники. В МЧС добавили, что тушение возгорания осложняет высокая пожарная загрузка.