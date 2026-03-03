В Башкирии мужчина поджег машину возлюбленной, которая рассталась с ним на 23 февраля

Фото: depositphotos/TakeArt

В Башкирии мужчина поджег машину бывшей возлюбленной, так как та бросила его 23 февраля. Инцидент произошел в ночь на 28-е число на улице Дизельной в Уфе, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, разрыв отношений с хозяйкой авто в праздник сильно расстроил мужчину. 45-летний гражданин предпринимал попытки связаться с ней, однако затем умышленно поджег ее Kia Rio. В результате был нанесен ущерб на сумму свыше миллиона рублей.

После изучения записей с камер видеонаблюдения и опроса возможных свидетелей полиция задержала подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". По месту жительства подозреваемого проведен обыск.

Ранее в Приморье пьяный мужчина из ревности облил свою знакомую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Женщина скончалась от полученных термических ожогов. Злоумышленника обвинили по статье об убийстве с особой жестокостью.