Сергунина подвела итоги совместных культурных фестивалей Москвы и Пекина

Фото: пресс-служба Мостуризма

В столице завершился фестиваль "Китайский Новый год в Москве". Он продлился с 16 февраля по 1 марта и объединил более 60 площадок, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, гости могли увидеть спектакли уличных театров, а также посетить мастер-классы, концерты, квесты и многое другое.

"В этом году столицы России и Китая встретили весну вместе, организовав перекрестные культурные фестивали. Жителей и гостей Пекина приглашали на празднование Масленицы. Одновременно в Москве проходили мероприятия в честь Нового года по восточному календарю", – отметила Сергунина.

Центральной локацией московского фестиваля стала Манежная площадь. Там выступали артисты из разных провинций Китая и проводились интерактивные квесты. Желающие в том числе могли создать музыкальные инструменты тангу.

Программа на других площадках включала чайные церемонии, чемпионат по китайским настольным играм и международные выставки. Организаторами выступили столичное правительство при поддержке МИД России и посольства КНР.

В свою очередь, в Пекине с 19 по 22 февраля посетители фестиваля могли отпраздновать Масленицу. Для гостей подготовили музыкальные и вокальные номера, мастер-классы и блины с разными начинками. Всем желающим предлагали прогуляться по Москве благодаря технологии дополненной реальности.

Глава управления культуры и туризма Пекина Го Хуайган отметил, что оба города провели самобытные традиционные праздники. Он также выразил надежду на то, что культурный обмен будет способствовать дальнейшему развитию взаимного туристического потока.

Кроме того, на церемонии открытия фестиваля "Московская Масленица в Пекине" представители российской и китайской столиц подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Документом предусматривается проведение в Москве и Пекине совместных выставок, отраслевых мероприятий, а также использование цифровых ресурсов для продвижения.

Китай занимает первое место среди государств дальнего зарубежья по числу путешественников, которые приезжают в Москву. В 2025 году туристический поток из КНР вырос почти на 10% и достиг 470 тысяч человек.