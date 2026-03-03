Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 марта, 13:32

Происшествия

В Москве юноша украл телефон у пассажирки на станции метро "Петровский парк"

Фото: 77.мвд.рф

Юноша украл мобильный телефон у пассажирки на станции "Петровский парк" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене, информация опубликована на сайте столичного главка МВД России.

Предварительно, 18-летний злоумышленник в вагоне поезда выхватил устройство из рук женщины, после чего выбежал и скрылся. В течение нескольких часов его личность была установлена, им оказался житель Подмосковья. Задержали его на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии, похищенное изъято и будет возвращено владелице.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полицейские в Москве задержали мужчин, которые отобрали у пассажира метро меховую шапку. Инцидент произошел на станции "Китай-город". Двое уроженцев Саратовской области ударили мужчину, отобрали силой его головной убор и скрылись.

Школьника задержали на станции "Парк культуры" столичного метро за ограбление девушки

происшествиягород

