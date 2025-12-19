Форма поиска по сайту

19 декабря, 10:09

Полиция задержала мужчину после ограбления пассажирки в столичном метро

Видео: Главное управление МВД РФ по Москве

Правоохранители задержали подозреваемого в ограблении пассажирки в столичном метро. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии метро. Когда двери поезда открылись, мужчина вырвал из рук сидящей рядом 46-летней женщины телефон, а затем выбежал из вагона.

Женщина заявила о произошедшем в полицию. В результате злоумышленник был задержан на Селезневской улице. Им оказался 35-летний уроженец Алтайского края. Украденный телефон изъят, его планируют вернуть владелице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Сочи был задержан 40-летний мужчина, которого подозревают в совершении серии краж. По данным регионального МВД России, злоумышленник вскрыл замок и украл стоявший во дворе дома велосипед, стоимость которого составляет 12 тысяч рублей.

После этого мужчину задержали. Во время проверки была установлена его причастность к еще одному хищению. В частности, он украл из сумки женщины два телефона, стоимость которых не превышала 12 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Задержанному грозит до 5 лет колонии.

