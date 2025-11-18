Санитаров морга на Камчатке осудили за кражу украшений с тел умерших

Фото: depositphotos/JanPietruszka

В Петропавловске-Камчатском вынесли приговор двум санитарам морга, которые совершали кражи с тел умерших, сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеграм-канал прокуратуры Камчатского края.

По данным ведомства, с октября по ноябрь прошлого года мужчины в возрасте 26 и 37 лет использовали служебный автомобиль для перевозки усопших и похищали украшения в безлюдных местах. Украденное они сдавали в ломбард.

Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Городской суд учел смягчающие обстоятельства, такие как признание вины и активное содействие в расследовании преступления. В результате фигурантам назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

