Жительница Благовещенска обнаружила в квартире заснувшего грабителя

Фото: телеграм-канал "Амурская полиция"

Жительница Благовещенска обнаружила в своей квартире заснувшего грабителя, сообщила пресс-служба УМВД по Амурской области.

Женщина 1969 года рождения обратилась в полицию утром 2 ноября. Она рассказала, что после своего возвращения домой с ночной смены заметила в квартире неизвестного. На место прибыли правоохранители и задержали злоумышленника.

Задержанным оказался 45-летний житель Благовещенска, который ранее привлекался к уголовной ответственности за хищение имущества и незаконный оборот наркотиков. Оказалось, что мужчина ночью забрался через окно в квартиру к женщине, чтобы совершить кражу. При этом злоумышленник знал, что дома никого не было.

В результате житель Благовещенска упаковал в пакеты нужные ему вещи – телевизор и бензопилу. После он решил поспать в квартире женщины, предположив, что хозяйка еще не скоро вернется домой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее житель Омска разгромил секс-шоп, похитил игрушки для взрослых и заснул на крыльце. Собственник магазина рассказал, что рано утром 31-летний местный житель проник в помещение, в связи с чем сработала сигнализация. Приехавшие сотрудники полиции обнаружили лежавшего на крыльце мужчину. Ущерб от произошедшего составил 150 тысяч рублей.

