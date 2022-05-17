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Происшествия

13:06

Уснувший в столичной квартире вор объяснил свой поступок

происшествия

Фото: depositphotos/blinow61

Мужчина, который связал детей и попытался ограбить столичную квартиру, но уснул после коньяка, объяснил свой поступок обидой на бывшую возлюбленную, сообщает Life.ru.

В ходе допроса в полиции он рассказал, что давно таил обиду на женщину, которая приняла решение прекратить отношения. После этого она забрала детей и улетела на отдых в Дубай.

Ворвавшись в квартиру, мужчина связал детей скотчем и посадил на кухне, где потом рассказывал о воспоминаниях и принимал алкоголь. Однако позднее он уснул, а детям удалось выбраться на улицу. Теперь вору грозит наказание, полиция возбудила уголовное дело о разбое.

Ранее соседка рассказала о детях, которым удалось сбежать от уснувшего вора. По словам женщины, преступник проник в квартиру под видом курьера. Мужчина связал находившихся в доме мальчика и девочку и угрожал им ножом, пытаясь узнать, где в квартире находятся деньги.

Также женщина рассказала, что у семьи был большой долг. Приблизительно он равен той сумме, которую попытался украсть злоумышленник.

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